Kabızlık sorunu yaşıyorsanız bu soruları kendinize mutlaka sorun.

Son zamanlarda kabızlık ilaçları kullanımı revaçta. Oysaki bilinçsizce kullanılan bu ilaçlar bağırsak florasını bozar, uzun süreli kullanımı bağırsaklarımızı tembelliğe alıştırır. Bu kullanımlar sonrasında hem görülen etki azalır, hem de bağırsaklar tembelliğe alıştığından ilaçlar bırakıldığında kabızlık sorunu tekrar yaşanır. Kabızlık problemi yaşayanlar ilaç kullanmak yerine öncelikle yaşam stilini ve beslenme şeklini sorgulamalı ve buradaki yanlışlarını düzeltmeli.

• Yeterli lifli yiyecek tüketiyor muyum?

• Vücudumun ihtiyacı olan günlük sıvı miktarını alıyor muyum?

• Hareket ediyor muyum?

• Günlük yürüyüşümü yapıyor muyum?

• Bağırsak floramı etkileyecek antibiyotik gibi herhangi bir ilaç kullanıyor muyum?

• Öncelikle bu sorulara yanıt alın. Sorun varsa düzeltin.

Doğal bir müshil: Ebegümeci

Sağlık açısından birçok yararı olan ebegümeci kalsiyum, fosfor, sodyum, protein ve C vitamini açısından çok zengin. Cildin yenilenmesini sağlıyor. Antioksidan özelliğiyle vücutta bulunan doku ve hücrelere zarar veren serbest radikalleri yok ediyor. Solunum yollarına iyi geldiğinden özellikle kış mevsiminde yaşanan soğuk algınlıklarına karşı etkili. Mide ve bağırsak sağlığını korumaya yardımcı olurşor ve doğal bir bağırsak temizleyici.

