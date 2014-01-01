Kadınlar en çok doğum kontrol haplarını, doğum kontrol yöntemlerini ve gebe kalamamayı araştırıyor...

Kadın sağlığı ile ilgili doğru, güvenilir ve bilimsel bilgileri topluma ulaştırmak için Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nin desteğiyle Bayer tarafından hayata geçirilen www.kadinsagligitv.com ara dönem verilerini açıkladı. Eylül 2014’ten bu yana web siteye gelen 4 binden fazla sorunun ve video izlenme rakamlarının analiz edilmesine dayanan verilere göre kadınların en fazla merak ettikleri konular: doğum kontrol hapları, doğum kontrol yöntemleri ve gebe kalamama.Kurulduğu günden itibaren 5 binden fazla canlı yayın katılımıyla 4 binin üzerinde farklı soruya yanıt veren kadinsagligitv.com ara dönem raporunu açıkladı.100’ün üzerinde uzman doktor, Kadın Sağlığı TV üzerinden yayınlanan canlı yayınlar ve soru cevap bölümleri; doğum kontrol, cinsel sağlık, kısırlık, gebe kalamama, gebeliğe hazırlık, adet dönemi, mutlu cinsellik, vajinal estetik, menopoz gibi kadınları yakından ilgilendiren farklı konularda kadınları bilgilendiriyor.Kadın Sağlığı TV ara raporuna göre şu ana kadar kadınların en çok merak ettiği konular ve izlenme rakamları şöyle: