Kadınların hafızası erkeklerden daha iyi

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Östrojen hormonu kadınların hafızasını koruyor.

Erkeklerin hafızasının, kadınlarınkinden daha erken zayıfladığı belirlendi.



Merkezi ABD'de bulunan, kar amacı gütmeyen Mayo Clinic şirketinin araştırması, kadınlık hormonu östrojenin kadınların hafızasını daha iyi koruduğunu gösterdi.



Araştırmaya 30-95 yaşında 1246 yetişkin katıldı. Katılımcıların, 30 yaşından itibaren yavaş yavaş, 60 yaşından sonra ise hızla küçülen beynin hafızaya ilişkin bölgesinin hacmi incelendi.



Erkeklerin hafızasının 40 yaşından sonra kadınlara göre daha çabuk zayıfladığını belirten bilim adamları, 60 yaşından sonra ise söz konusu beyin bölgesinin hacminin erkeklerde daha küçük olduğu sonucuna vardı.



Bilim adamları, östrojen hormonunun kadınların hafızasını korumasına yardımcı olduğuna dikkati çekti.



Ayrıca Alzheimer hastalığıyla bağlantılı olduğu düşünülen beyindeki amiloid proteinlerinin aşırı birikimini de inceleyen bilim adamları, kadın ve erkekte bu protein miktarında fark bulunmadığını, genel olarak amiloid seviyesinin 70 yaşından sonra arttığını saptadı. Araştırmanın sonuçları "JAMA Neurology" dergisinde yayımlandı.



(AA)

