Kadınların tatil kabusu; "Vajinal Enfeksiyon"

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Yaz tatillerinin kabusu vajinal enfeksiyondan korunma yolları!

Yazı: Yaprak Çetinkaya / Formsante

Vajinal enfeksiyonların ortaya çıkmasının temelinde vajen florasının bozulması yatıyor. Hormonal dalgalanmalarla, adet kanamasıyla ya da cinsel ilişkiyle bir miktar bozulan bu denge, yaz aylarında ev dışındaki ortamlarda vakit geçirilmesi, sık sık denize ya da havuza girilmesi, ıslak mayo ile kalınması, susuzluk, uykusuzluk ve alkolün etkisiyle daha da savunmasız hale geliyor. Bir yıl boyunca dört gözle beklediğiniz tatilinizin vajinal bir enfeksiyon nedeniyle zehir olmaması için Özel Avusturya Sen Jorj Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neptün F. Erdener’in önerilerine kulak verin.

Vajinal enfeksiyonlar yazın neden artıyor?

Yaz demek havuza ve denize girmek demek… Kişisel gözlemim, hijyenine en çok dikkat eden kadınların dahi ıslak mayo ve bikini ile bütün bir günü geçirebildikleri yönünde… Oysa nemli ortam vajen florasının bozulmasına neden oluyor ve normalde hastalık yapmayan organizmalar alevlenip şikayetlere neden olmaya başlıyor. Yazın çok terlemek, bölgenin havasız kalması gibi nedenler de enfeksiyonlara neden olabiliyor. Yazın en sık görülen vajinal enfeksiyonlar; bakteriyel vajinitler, protozoaların neden olduğu enfeksiyonlar ve mantarlar olarak üç ana başlıkta gruplanıyor.

Vajinal florayı açıklar mısınız?

Hayatın her alanında olduğu gibi, elimizin de, ağzımızın da, vajinal bölgenin de doğal bir florası var. Vajen florasının asit bir ortamı bulunuyor. Burada vücutla dost olan bakteriler yaşıyor. Ancak bu ortam bozulduğunda bakterilere açık hale geliyor ve enfeksiyonlar ortaya çıkıyor. Hastalarımız en çok mantar enfeksiyonlarından korkuyor. Vücut direncinin düşmesi, antibiyotik kullanımı, bağışıklık sistemini zayıflatan başka enfeksiyonlar vajen florasının bozulmasına ve mantar enfeksiyonlarının alana hakim olmasına neden oluyor. Bazen mantar enfeksiyonu ile eşzamanlı olarak bakterilerin ya da protozonların neden olduğu enfeksiyonlar da görülebiliyor.

