Kalp dostu 5 öneri

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O durduğu anda yaşam bitiyor... Böylesine önemli bir işleve sahip kalbinizi nasıl korumanız gerektiğini biliyor musunuz?

Bol sebze, az yağ!

Kalp sağlığınızı korumak için doymuş yağ ve kolesterolden fakir; sebze, meyve ve lifli gıdalardan zengin beslenme tipini tercih edin. Günlük beslenmenizde toplam yağ tüketimi, enerjinin yüzde 30'unu geçmemeli. Çünkü aşırı yağ tüketimi şişmanlık riskini artırıyor.



Sigarayı mutlaka bırakın

Sigarayı yaşantımızdan kesinlikle uzak tutmalıyız. Çünkü, çoğu zehir olan 4 binden fazla kimyasal madde içeren sigara; damar sertliğine yol açıyor, kan basıncını ve kalp atım hızını artırıyor, iyi kolesterol HDL'nin düzeyini düşürüyor. Sigara aynı zamanda kanın pıhtılaşma eğilimini artırıyor ve ani kalp krizine neden oluyor.

