Kalp sağlığınızı korumak için bunları yapın!

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Kalp sağlığınızı korumak için yapmanız gereken 12 şey!

Hisar Intercontinental Hospital Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yılmaz Güneş, kalp sağlığını korumak için şunları öneriyor!

• Belli bir yaşın üzerindeyseniz sağlık kontrollerinizi kesinlikle ihmal etmeyin.

• 30 yaşında en azından bir defa lipit panel, kolesterol ve şekerinize baktırın.

• İlaçlarınızı düzenli olarak kullanın.

• Her türlü gıdadan ama az miktarda tüketin.

• Akşam geç saatlerde yemek yemeği bırakın. Kalp hastasıysanız aşırı yemek yediğinizde, üstüne bir de aşırı miktarda alkol alırsanız tansiyonun çok düşmesi ya da çok yükselmesiyle karşı karşıya kalırsınız.

• Yediğinizi yaktığınızdan eminseniz yiyebilirsiniz (Daha az yemek daha çok aktivite).

