Kalp sağlığınızı korumak için yapmanız gereken 12 şey!
Hisar Intercontinental Hospital Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yılmaz Güneş, kalp sağlığını korumak için şunları öneriyor!
• Belli bir yaşın üzerindeyseniz sağlık kontrollerinizi kesinlikle ihmal etmeyin.
• 30 yaşında en azından bir defa lipit panel, kolesterol ve şekerinize baktırın.
• İlaçlarınızı düzenli olarak kullanın.
• Her türlü gıdadan ama az miktarda tüketin.
• Akşam geç saatlerde yemek yemeği bırakın. Kalp hastasıysanız aşırı yemek yediğinizde, üstüne bir de aşırı miktarda alkol alırsanız tansiyonun çok düşmesi ya da çok yükselmesiyle karşı karşıya kalırsınız.
• Yediğinizi yaktığınızdan eminseniz yiyebilirsiniz (Daha az yemek daha çok aktivite).