Kan kanserine karşı avokado

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Avokadonun kan kanseriyle savaşabildiğini biliyor muydunuz?

Kanadalı bilim adamlarının araştırması, avokadodaki yağ moleküllerinin akut myeloid lösemiyle mücadele edebildiğini ortaya koydu. Günde bir avokadonun kan kanseriyle mücadele etkili olabileceği belirlendi.



Kanadalı bilim adamlarının araştırması, avokadonun içindeki yağ molekülünün ölümcül kan kanseri türü olan akut myeloid lösemiye (AML) yol açan kök hücreleri hedef aldığını gösterdi.



AML hastalarında beyaz kan hücrelerinden olan granülositlerin ve monositlerin blast adı verilen öncü hücrelerin olgunlaşma sürecinin bozulduğuna dikkati çeken bilim adamaları, avokadodaki avokatin B yağ molekülünün bu süreci durdurabildiğini belirtti. Bilim adamları sonuçların, avokado içeren bir ilacın geliştirilmesinin ve AML hastalarının yaşam kalitesinin artırılmasının önünü açtığını vurguladı. Araştırmanın sonuçları "Cancer Research" dergisinde yayımlandı. (AA)