Kanserin DNA'da iz bıraktığı belirlendi.





ABD'deki Baltimore Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim adamları, pankreas, tiroid, akciğer ve meme kanserine yakalananlardan alınan 108 doku örneğinin genetik yapısını sağlıklı dokularınki ve henüz kansere dönüşmemiş 51 tümörle karşılaştırdı.Kanserin DNA molekülünde iz bıraktığı, kanserli hücrelerin DNA parçalarında metil kaybı olduğu görüldü.Bu değişikliklerin tümörün oluşma evresinde meydana geldiğini ve yayılmaya zemin hazırladığını belirten bilim adamları araştırma sonuçlarının kanserin erken teşhis ve tedavisine ışık tuttuğunu vurguladı. Araştırmanın sonuçları "Genome Medicine" dergisinde yayımlandı.