Kanserde erken teşhisin önemi

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Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Demir "Kanser tedavisi son yıllarda çok önemli devrim niteliğinde gelişmelere değişmelere sahne oluyor. Bu konudaki en önemli gelişmelerden bir tanesi eskiden kanser tedavisinde sadece cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi kullanılırken, son 10 yılda özellikle genetik ve moleküler biyoloji alanındaki gelişmeler kanserde var olan genetik bozuklukları çok daha iyi tanımamıza, hangi genetik bozukluğun kanserin artmasına çoğalmasına ve yayılmasına yol açtığını anlamamızı sağladı" diyor.

Kimya alanındaki gelişmelerin kanserin artmasına yol açan gendeki bozukluğu hedefleyen ilaçlar ortaya çıkmasını sağladığını belirten Prof. Demir: ‘‘Biz bunlara akıllı moleküller, kişiye özel tedaviler diyoruz. Gerçekten bazı kanser türlerinde bugün hiç kemoterapi yapmadan sadece bu akıllı moleküller ve hedefli tedavilerle kanseri ileri evrelerinde bile kontrol altında tutuyoruz. Bugün akciğer kanserlerin bazı türlerinde en ölümcül cilt kanserlerinden olan malign melanomda veya böbrek kanserlerinde bu tür akıllı moleküllerle özellikle gendeki bozukluğu hedefleyen moleküllerle başarı sağlayabilmemiz çok heyecan verici’’ dedi.

"Bağışıklık sistemini uyararak kanserle mücadele eden tedaviler yakında ülkemizde "

Prof. Dr. Gökhan Demir kanser alanındaki ikinci önemli gelişmeyi ise şöyle anlatıyor: ‘‘Bağışıklık sistemi bugüne kadar kansere karşı daha pasif duran bir sistemdi, yeterli derecede kansere karşı etkili olamıyordu. Son iki yıl içinde geliştirilen yeni moleküllerle artık vücudun hücrelerini kullanarak yani bağışıklık sistemini uyararak kanserle mücadele etme konusunda çok önemli başarılar kaydediyoruz. Akciğer kanseri ve melanomdaki bu tedaviler ABD’de ve Avrupa’da onaylandı. Yakın zamanda Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile bu ilaçları ülkemizde de kullanmaya başlayacağız.’’

Kanser üç yönlü değerlendirilmesi gereken bir konu: Korunma, Erken Tanı, Tedavi

Prof. Demir "Kanser alanında her zaman üstüne basarak dile getirdiğimiz üç önemli konu korunma erken tanı ve tedavidir. Türkiye kanser tedavisi konusunda bütün çevre ülkelerin lider konumunda bir ülke artık. Balkanlar, kuzey Afrika, kuzey Karadeniz’in üst bölgesindeki ülkelerden hastalar Türkiye’ye tedavi için geliyor. Ancak kanserde tek alan sadece tedavi yetmiyor, kanserden korunma ve erken tanı için tarama testlerinin yapılması da en az tedavi kadar önemlidir" diyerek halkı uyarıyor.

Kanserden korunmak için Akdeniz diyeti

Korunma için düzenli egzersiz yapmanın ve beslenmenin önemine değinen Prof. Demir Akdeniz diyetini öneriyor ve bol miktarda meyve, sebze, balık ve zeytinyağlı tüketilmesi, yağ olarak doymuş yağları değil zeytinyağının tercih edilmesi gerektiğinin altını çiziyor ve devam ediyor ‘‘Aşırı tuzdan, aşırı beyaz şekerden, aşırı beyaz undan, doymamış yağdan ve işlenmiş gıdalardan kaçınacağız. Özellikle yaz aylarında güneş ışınlarına direkt maruz kalmaktan kendimizi ve çocuklarımızı koruyacağız. Bütün bunlar kanserden korunmak için alabileceğimiz çok basit önlemler. Şunu bilmeliyiz ki; bunları yapan kişilerin de kanser riski maalesef sıfır olmaz. Belli bir yaştan itibaren kanser tarama programlarına katılmamız gerekiyor. Kanser erken teşhis edildiği takdirde tam olarak şifaya kavuşabilen bir hastalıktır."

Kadınlar jinekolojik muayenelerini, erkekler prostat kontrollerini ihmal etmemeli

Her kadının cinsel hayat ile birlikte yıllık olarak jinekolojik muayenelerini yaptırması gerektiğini vurgulayan Prof. Demir, 40 yaşından itibaren mamografi çektirilmesi için kadınları; kolonoskopi yapılması konusunda 45 yaşını geçmiş herkesi uyarıyor. 40 yaşını geçmiş erkeklere ise prostat kontrollerini yıllık olarak yapmalarını hatırlatıyor. Vücudunda aşırı derecede ben olan sarışın ve açık tenli insanların yılda bir defa dermatolojik muayeneden geçmesi gerektiğini ekleyen Prof. Demir, bu önlemlerin kanser oluşma sıklığını yüzde 25 ile 30 oranında azalttığını belirtiyor.



