Karanlıkta uyu, kanserden, diyabetten korun

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Uyku sırasında beyninden salgılanan melatonin hormonu ancak karanlıkta salgılanabiliyor.

Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, kanser ve diyabete karşı koruyucu etkiye sahip olan melatonin hormonunun ancak karanlıkta salgılanabileceğine dikkati çekerek, "Gece çalışıp gündüz uyuyanlarda kanser oranları daha yüksek. Sabahları dinç uyanmak ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız karanlıkta uyuyun" dedi.



Bahçeci, vücudun uyku sırasında kendisi için yararlı çalışmalar yapmaya devam ettiğini, güneş batıp hava kararınca beyin ortasında bulunan bezelye bükülüğündeki pineal bezinin melatonin hormonunu salgılamaya başladığını anlattı.



Uyku sırasında beynin hipotalamus bölgesinden gece salgılandığı için "Drakula hormonu" denilen melatoninin yeterli salgılanmasının karanlıkta uyumayla mümkün olduğunu, bunun parlak ışık altındaki uyku sırasında yeterli salgılanmadığını belirten Bahçeci, şunları kaydetti:



"Uyku sırasında beynin beynin hipotalamus bölgesinden salgılanan melatonin hormonu ancak karanlıkta salgılanabiliyor. Bu hormon, kanser ve diyabete karşı koruyucu etkiye sahip. Gece çalışıp gündüz uyuyanlarda kanser oranları daha yüksek. Sabahları dinç uyunmak ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız karanlıkta uyuyun. Melatoninin salgılanmasını sadece gün ışığı değil, yapay ev içi aydınlatma ve özellikle mavi ışık da engelliyor.



Bu hormon kişinin dinç kalmasını sağlıyor. Diyabet ve kanser dahil pek çok hastalığa karşı olumlu etkileri olduğu gösterilmiş. Gece mesaisinde çalışan insanlar incelendiğinde gündüz çalışanlara göre kanser görülme oranı daha yüksek olduğu saptanmış. Kişi devamlı gece çalışıyorsa ve gündüz de loş ya da karanlık ortamda uyumuyorsa melatonin düşük salgılandığı için koruyucu etkisi de ortadan kalkmış oluyor. Bu birçok hastalığa ve olumsuz sonuçlara yol açıyor."



Bahçeci, üzüm, zeytinyağı ve muzun melatonin açısından zengin yiyecekler olduğunu sözlerine ekledi.



(AA)