Karbonhidrat bağımlısı mısınız?

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Uzmanlar, karbonhidratlı gıdaların bağımlılık yaptığını iddia ediyor!

Fırından yeni çıkmış taptaze bir dilim keke dayanabilir misiniz? Peki, dumanı üstünde çöreklere ya da bir dilim pizzaya? Unutmayın, canınız böyle karbonhidrat istemeye devam ederse bu sağlığınız için tehlikeli olabilir. Uzmanlar, karbonhidratlı gıdaların bağımlılık yaptığını iddia ediyor. Sorun kendinize, onlar olmadan hayatınıza devam edebilir misiniz? Peki o lezzetli ama bir o kadar da zararlı yiyecekleri yedikçe vücudunuza neler olacağını düşünüyor musunuz? İşte bu bağımlılık ve sonuçlarına dair notlar...



Ne kadar bağımlısınız?

Karbonhidrata olan düşkünlüğünüzü test etmeye ne dersiniz? Bir kafe ya da restorana gidip, en sevdiğiniz tatlıyı sipariş edin. Birkaç çatal aldıktan sonra tabaktan elinizi çekin. Bu sizin için kolay oldu mu? O çok sevdiğiniz tatlının gözünüzün önünde ‘beni ye!’ der gibi durmasını umursuyor musunuz? Aynı testi birkaç kez daha yapın. Eğer mutlu değilseniz veya birkaç gün sonra hala o pastayı düşünüyorsanız, bu karbonhidratla sağlıksız ve duygusal bir ilişkiniz olduğu anlamına gelebilir.



Gerçekleri öğrenin

Yale Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre şekere dönüşen nişasta adeta uyuşturucu birer madde gibi beyni etkiliyor. Araştırmaya katılan kişilere çikolatalı milkshake resmi gösterildiğinde, beyinlerinin bağımlılık yapan kısımlarının tepki verdiği görüldü. Uzmanlar; beynin sigara, uyuşturucu gibi birçok maddenin bağımlılığından sorumlu olan kısmının yemek yemeyle de ilgili olduğunu belirtiyor.

Amerikalı yazar Michael Prager, ‘Fat Boy Thin Man’ adlı kitapta, tıknaz bir çocukluktan obez bir yetişkine dönüşmesiyle başlayıp, kilo vererek sürdürdüğü yaşamını anlatıyor. Yaşadığı dönüşümü geçmiş yıllarda elde edilen birtakım birikimlere borçlu olduğunu belirten Prager, bir röportajında genel tıp kuralları ve halk inanışlarına rağmen gıda bağımlılığının gerçek olduğu konusunda ısrar ediyor. Yazar, gıda bağımlılığı olarak ifade ettiğinin bütün yiyeceklere bağımlı olduğu bir durum olmadığını, bazı insanların belirli gıdalara biyokimyasal duyarlılık gösterdiğini iddia ediyor.

