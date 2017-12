Detoks sizin için sadece bedensel bir incelmeyi, biraz da arınmayı ifade ediyor olabilir. Oysa bütünsel bir detokstan bahsediyorsak mesele çok daha derin...

Yazı: Yaprak Çetinkaya



İlkbahar detoksunun odak noktası karaciğer... Vücudun adeta süzgeci olan karaciğer iç organlar arasında en büyüğü... Yardımcısı safra kesesi ise safra salgısı ile yağların sindirilmesine yardımcı oluyor. Bu dönemde eğer sesini duyabiliyorsak damağımızın ekşi sebze ve meyvelere yöneldiğini fark edebiliriz. Tüm bunların yanında eğer karaciğerde yağlanma, asitlenme varsa bunun duygudaki karşılığı ise öfke... Yani bir kişinin karaciğeri temizlenecekse aynı zamanda öfkesi ile ilgili durumları da tespit edilip öfkesinin hoşgörüye, kucaklamaya ve kucaklanmaya dönüştürülmesi gerekiyor. Bütünsel Yaşam Danışmanı Ünal Güner, Uzak Doğu tıbbının binlerce yıllık detoks yaklaşımını, detoksun ne olup ne olmadığını ve gerçek bir detoks için yürünecek yolları anlattı.



Bedenimizin detoksa neden ihtiyacı var?

Paketli, katkı maddesi eklenmiş ya da GDO’lu gıdalar ile fast food tabir edilen hazır yemekler organlarımızın daha fazla asitlenmesine, zararlı maddelerle dolmasına neden oluyor. Eski kaynaklarda görüyoruz ki insanlar ilkbahar ve sonbahar aylarında bedenlerini komple temizleme ihtiyacı duyuyorlar. Yani evimizi nasıl temizliyor; yaz bitiminde sonbahar, kış bitiminde ilkbahar temizliği yapıyorsak, bedenimizin de böyle bir arınmaya ihtiyacı var. Eski dönemlerde gıdalar sağlıklı iken bu yapılıyorsa, bugünün şartlarında bedenlerimiz için çok daha önemli bir ihtiyaçtır diyebiliriz. Dünyanın birçok yerinde çeşitli klinikler, beslenme uzmanları ve oteller arınma kampı tarzında detoks programları düzenliyor. Ülkemizde de aslında son 10 yıldır daha gündeme taşındı.



Yılda iki kere detoks yapınca üzerimize düşeni yapmış oluyor muyuz?

Hayır tabii. Birincisi temizlemek değil, kirletmemek. Bu nedenle kişinin detoks yaparken o detoksu neden yaptığını anlaması, bilinçlenerek o arınmadan geçmesi çok önemli. Çok uzun yıllar önce Uzak Doğu’dan gelen hocalarımızdan öğrenmiştik detoksu. Onlar haftada bir detoks yapıyorlardı. O gün sadece su ve sıvı tüketiyorlar ve bedenlerini bir gün dinlendiriyorlardı. Belli dönemlerde farklı sistemlerle de detoks yapıyorlardı ve bu binlerce yıldır aynı şekilde yapılıyor. Kullanacağımız tuz, karbonat gibi minerallerin bilgisini veriyorlardı ama biz yerli malzemeleri kullandığımızda tam başarı sağlayamıyorduk. Her bir ürünün belli özellikte ve hesapta olması çok önemliydi.



Ölçüler ve malzeme doğru olsa da herkes için aynı program uygun mu?

Mevsime göre ve kişiye göre fark ediyor. O nedenle kişinin tam bir analizden geçmiş olması çok önemli. Hangi organında durum nasıl, tespit edilmeli. Örneğin karaciğerin neresi, hangi ölçüde yağlandı? Safra kesesindeki doluluk oranı ne? Çamurlaşma mı var, taşlaşma mı yoksa başka bir durum mu? Bağırsağında nasıl bir tıkanma var? Orada bir mantarlaşma var mı? Yani tam bir analizden geçmesi gerekiyor.



Bu analizi kim yapacak?

Şu anda detoks danışmanlığı veren iyi merkezlerde, çok gelişmiş sistemlerle yapılabiliyor. Neyi temizleyeceğinizi bilmeden temizlik yapamazsınız. Kiri görmeden temizlik yapabilir misiniz? Hangi malzemeyi kullanacağınız da kirin ne ölçekte olduğunu görmekle ilgili değil mi? Tabii bunlar fizikteki belirtiler. Bir de zihindeki, duygudaki paralellikleri görüp tamamlamak gerekiyor. Ayrıca işinde uzman biri sadece hayat okuması ile, kişinin yüzüne bakarak dahi belirtileri okuyabilir.



Biz detoks deyince genellikle bedendeki arınmayı anlıyoruz. Dahası da var değil mi?

Bedenimizde herhangi bir rahatsızlığın oluşmasının, duyguda ve zihinde de bazı olaylarla bağlantılı olduğu zaman içinde tekrar hatırlandı. Hatta birbiriyle o kadar iç içe olduğunu tespit ettik ki herhangi bir duygunun ve düşüncenin hangi organda nasıl bir etki yaptığının bile bir matematiği olduğunu biliyoruz. Örnek verecek olursak; eğer karaciğerinizle ilgili yağlanma, asitlenme gibi bir durum varsa bunun duygudaki karşılığı öfkedir. Yani biz öfkelendikçe karaciğerimiz rahatsızlanır ve rahatsızlandıkça öfkeleniriz. Birbirini tetikleyen durumlardır. Aynı zamanda karaciğerin “5 element sistemi”ne göre temsil ettiği bazı özellikler vardır. Karaciğerin vücut içerisindeki eşi, sevgilisi safra kesesidir. Karaciğer dişil, safra kesesi ise eril bir organdır. Karaciğerin çeşitli atıkları safra kesesinde birikerek burada taşlaşmaya yol açtığında birçok kişi bu organı aldırır. Oysaki Uzak Doğu tıbbına göre bu ikisi bir bütündür, birbirini tamamlar ve vücut organ kaybına gerek kalmadan, gerekli destekle bu organları temizleme özelliğine sahiptir. Safra kesesine eril demiştik. Bu da katı ve esneyemeyen duygu ve düşüncelerle alakalıdır. O zaman şöyle diyebiliriz: bir kişinin karaciğerini temizlemek istiyorsak aynı zamanda öfkesiyle alakalı durumları da tespit ettirerek öfkesinin de dönüşmesine, hoşgörüyü, sevgiyi kucaklamaya ve kucaklanmaya dönüşmesine yardımcı olmak önemlidir. Eğer duyguya bakmadan sadece karaciğeri temizlersek o karaciğer sonrasında daha da hızlı yağlanabilir. Safra kesesi daha hızlı taş üretebilir. O zaman duygu ve organ temizliklerinin birlikte yapılmasının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. Bir adım sonrasında ise daha büyük bir konuya geliyoruz. Evet, karaciğer kirleniyor ama karaciğer daha sonra damar sistemlerini, dolaşım sistemlerini etkiliyor. Bunu tetikleyen bir de bağırsak sistemimiz var. Bağırsakların temizlenmesi ve boşaltılması da çok önemli. Fakat kişi sahip oldukları konusunda esneme yapamıyorsa, geçmişte yaşadığı ilişkileri ve olayları bırakmayla ilgili problemler yaşıyorsa işte o zaman bağırsağındakileri de bırakmada problem yaşıyor. Bağırsağı detokslarla temizleyebiliriz ama duyguda ve düşüncede bırakabileceklerini hatırlatıp temizlemediğimizde bağırsak hızla eski haline dönebiliyor ve hatta etkisi başka yerlere sıçrayabiliyor.



Hatırlatmaktan neyi kastediyorsunuz? Sadece hatırlamak yeterli mi?

Burada önemli olan bir idrak, bir anlayış kazandırmak. Beden bize bir şey anlatıyor, “Ben kirlendim, zehirlendim, seni yorgun hissettiriyorum. Sık sık hastalanıyorsun. Bak, bağışıklık sistemin de hayat içerisinde kendini koruma sistemin de zayıfladı. Bırakman gereken haller ve durumlar var” diyor. Beden ve organlar bizimle öyle güzel konuşuyor ki. Bu konuşmayı doğru bir şekilde analiz edip kişiye anlatmak çok önemli. Bu tespitleri yaptıktan sonra artık ikinci aşamaya geçebiliriz. Karaciğerden devam edelim. Yoğun yağlanma ve asitlenme var ve kişi kilo veremiyor. Ne kadar spor yaparsa yapsın, ne kadar diyet yaparsa yapsın karaciğerin içindeki yağ erimediği ve asit azaltılmadığında vücut inceltemiyor kendisini. O yağı bırakamıyor çünkü içeride bırakamadıkları var.



Detoks zayıflatır mı?

Evet... Ama bazıları sadece zayıflamak için detoks yapmak istiyor. Oysa detoks zayıflama değil, sağlıklı incelme sistemidir. Sadece yağ değil, vücudun içerisine yerleşmiş parazitler, bakteriler, mantarlar, virüsler de atılır. Bu da daha fazla incelme sağlar. Birçok kişinin göbeğinde yağdan fazla şişkinlik vardır. O şişkinliği yapan içerideki bakterilerdir. Doğru bir detoks ile bunlar kolaylıkla atılır. Aslında yapılan bir nevi, bir tuzlu suyla için ve dışın yıkanmasıdır. Bu yöntem milattan önceye ait kayıtlarda yer almaktadır. Gerek Uygur tıbbında gerek Mısır’da gerek Uzak Doğu’da görülür. Anadolu’da da çeşitli yöntemlerle bedensel arınma yapılmıştır. Oruç da bedenin dinlendirilerek temizlenmesi sistemine dayalıdır, bir nevi detokstur.



Anlattığınız detoks yaklaşımı kaç gün ve nasıl geçiyor?

Detoks sırasında sebzeler, sebze suları, bazı meyvelerin suları, yeşillikler ve filizler yiyoruz. Bol su tüketiyoruz. Bu suyu sağlıklı bir sistemle tüketmek çok önemli. Himalaya kristalleriyle minerallendirilerek, bir miktar alkali yapılarak vücut ve hücre sıvılarının değiştirilmesi yani kirlenmiş suların daha temiz sularla değişimi gibi tanımlayabiliriz. Ortalama bir detoksun süresi aslında 21 gün, yani kanın yenilenme süreci kadar. Bu 21 günün en az üç günü yoğun geçiyor. Yoğun günlerde bir gün sadece sebze sıvıları, bir gün sadece su ve bir gün de boşaltım sıvılarıyla geçiyor. Biz kendi geliştirdiğimiz sistemlerde lavmanı kullanmıyoruz çünkü beden doğru sıvı ve minerallerle bu işi kendi yapabiliyor. Birçok kişi lavman fikri nedeniyle detokstan uzak durabiliyor. Haklılar da. Çok az kişide (yüzde 1-2) bu bir gereklilik olabilir. Bu süreçte özellikle hayvansal gıdalardan uzak durup biraz daha yumuşak gıdalar tercih ediliyor. Rahatsızlıkların ve hastalıkların bir çoğunun ana nedenlerinden birisi vücudun fazla asitli olması. Bu nedenle daha alkali gıdalar tüketmek önemli.



İlkbahar detoksunda hangi besinler bu gruba giriyor?

Her detoks döneminin kendine özgü renkleri tatları ve gıdaları vardır. Örneğin mart ayındaki detoks temel olarak karaciğer detoksudur ve karaciğerin yenilenmesi dönemin olmasından dolayı ekşi sebzeler ve meyvelerle yapılması doğrudur. Zaten doğa da yeşili sunar bize. Karaciğer de bize o tadı istetir. Herhangi bir dönemde de ekşi tat istiyorsanız karaciğerin ihtiyacı olduğu içindir. Dünyanın en hassas laboratuvarı damağımızdır. Yani damağımızın ne istediğini eğer iyi biliyorsak bu çok önemli ve çok kıymetlidir. Zihnimiz bazen maymun iştahlılık yapıp başka şeyler isteyebilir ama damak, ihtiyacı olanı ister. Diğer yandan detoksun dolunaya denk getirilerek yapılması çok önemli. Yani boşaltım üç günlük dolunaya denk getirilmeli çünkü dolunayda vücuttan en fazla su çekiliyor. Düşünün ki dünyanın bütün gelgitlerini çekecek kadar bir çekim alanı ve bu sebepten dolayı bırakmak kolaylaşıyor. Biz o 21 güne bedende, zihinde, duyguda bir şeyleri bırakmanın niyeti ile başlıyoruz.



Detoksun duygusal etkisi oluyor mu?

Bazen duygusal boşalmalar olabiliyor. Öfkenin son kuyruk sallayışları olabiliyor. Bu sırada rehberlikle, içsel arınma ve meditasyonlarla, nefes çalışmalarıyla, çeşitli bedensel hareketler yoluyla tıkanan meridyenleri açarak, ses, renk ve ışık terapileri ile desteklenmek çok önemli. Bizi rezonansa getirebilecek Tibet çanakları gibi ses cihazları veya bir mantranın titreşimlerinden de faydalanılabilir. Bunların bir rehber eşliğinde yapılması çok önemli. Başta da dediğim gibi bunlar binlerce yıldır yapılan geleneksel aslında beslenme ve arınma sistemlerinin devamı.



Belli organlara yönelik farklı detoks yöntemleri var mı?

Bu anlattığımız genel sistemler ama tek bir organa özgü beslenme programları ve temizlikler de yapılabilir. Genel bilgi karaciğere enginarın iyi geldiğidir. Ama sadece enginar yemekle olmuyor. 5 element tıbbına göre karaciğerimiz ağaç elementidir. Ağacı su besler. Onun için karaciğeri bol su ve tuzlu gıdalar besler. Yaptığımız çeşitli analizlerde alerjiler de tespit ediyoruz. Bunların başında glüten var. Plastik kaplardan geçen polyester, et toksini, dolgudan sızan cıva gibi durumları tespit edebiliyoruz. Bazen kişi bir travma yaşadığında da aşırı kötü beslenme ihtiyacına da kapılabiliyor. Onun için o duygunun temizlenmesi arındırılması yöntemleri de var. Bunların birçoğu aile içinde anne, baba, kardeş sorunlarıyla ilgili olabiliyor. Onun için bu atalar ile ilgili olan sorunların doğru tespit edilerek bir farkındalıkla iyileştirilmesi de detoksun kapsamı içindedir.







Nefesi takip etmek

“Akciğerlerimiz, kalın bağırsağın dişisidir. Yani kalın bağırsağınızı temizlediğiniz zaman akciğerle ilgili birçok problem iyileşir. Uzak Doğu tıbbı bunu binlerce yıldır bu şekilde yapar. Bir insanın soğuk algınlığı varsa kalın bağırsağın hemen boşaltılıp temizlenmesi önemlidir. Çok basit bir sır vereceğim. Ayağınızı üşüttüğünüz zaman hemen vücut boşaltıma geçer değil mi? Neden? Çünkü bu soğuma ve üşütmenin karşılığında vücut kendi kendini iyileştirebilmek yani bağırsak tüylerinin etrafını temizlemek için bir an evvel hızlı boşaltım yapar. Beden o kadar akıllı bir sistemdir ki hemen büyük tuvaletinizi yapma isteği hissedersiniz. Bazen de ishal olarak atarsınız. Akciğerinizde bir rahatsızlık varsa cildinizle ilgili bir problem görülür. O zaman kalın bağırsağı öyle bir şekilde temizlemeliyiz ki akciğer rahatsızlıklarına da yakalanmayacak bir koruma metodunu geliştirelim. Kalın bağırsak sindirim ile alakalıdır ve sindiremediğimiz bir olayı yaşayınca da sindirimimiz tak diye duruverir. Tamamen duygu ile bağlantılıdır. Bunun da temizlenmesi çok önemlidir. Akciğer ise bir şeyi kabullenemeyip içeri alamadığınızda nefes almayı keser, hemen yarım yarım nefes almaya başlar. O zaman detoksun yanı sıra nefes terapisi ile teker teker akciğerin bölümlerini açmak çok önemlidir. İş kadınlarının çok büyük bir kısmı karın bölgelerinden nefes almaktadır ve üst karın bölgeleri daha çok şişmekte ve bu da onları daha fazla kontrolcü yapmaktadır. Erkeklerin çok büyük bir kısmı göğüs kısmından nefes almazlar ve bu sebepten dolayı kalp damar rahatsızlıkları erkeklerde çok daha fazla görülür. Neden çünkü erkeklerin çok büyük bir kısmı güç, irade, iktidar durumlarını ispat etmek üzere nefesi ve enerjiyi karna indirirler. Bakın sadece nefesteki olayları fark edip buralara da hayat enerjisini, oksijeni yolladığımızda oralarda yeniden yepyeni hayat yeşerecek, duygu ve düşüncede de birçok değişiklik meydana gelecektir. Akciğerlerinizin sağlığı, kalın bağırsağınızın ve boşaltımınızın sağlığını getirecektir. Bağırsaklarınızın sağlıklı boşaltım yapabilmesi de doğru ve güzel nefes almanızı, hatta hayatı kucaklayarak ve sevgiyle içinize almanızı sağlayacaktır. Bir detokstan kaç noktaya dokunduk fark ettiniz mi?”



Çi enerjisi hakkında unuttuğumuz bilgiler

Yaşam enerjisi anlamına gelen “çi” kelimesinin Çince’ye nereden geldiği bilinmiyor, kelimenin kökü yok. Türkçe’de ise “çiğ” ve “çiy” var. Bu bilginin ne kadar kendi köklerimizden geldiği ile ilgili de küçük bir ispat yapmak istiyorum. Şimdi bizde çiğ, pişmemiş; çiy ise yaprakların üzerindeki küçük damlacıktır. Ak “çi” ve kara”çi” erlerimiz var. Ak “çi” ğer, havanın içindeki oksijeni, yani o “ak çiy”i alıp vücudumuza yayar. Kara “çi” ğer ise vücuttaki bütün o kimyasal işlerin, asidin, karalığın toplandığı bir yerdir. Bu da geçmişte bu tıbbın, bu bilgilerin ne kadar bu topraklara ait olduğunu anlatır bize. Uzak Doğu bilgisi olarak anlatıyor olsak da bunlar bizim geçmişte kullandığımız ve zamanla unuttuğumuz, unutturulan bilgiler.





Detoks mönüleri kişiye özel hazırlanıyor. Ancak karaciğer temizliğine hazırlık olması için detoks öncesinde uygulanması önerilen kürü, karaciğerdeki bir kısım yağın çözülmesi için uygulayabilirsiniz. Yarım litre kaynayıp ılınmış suyun içine iki yemek kaşığı organik elma sirkesi, bir tatlı kaşığı organik bal, bir adet limon suyu ve bir çay kaşığı Himalaya kristali suyu (sole) veya üçte bir çay kaşığı Himalaya tuzu ekleyin. Bu suyu sabah aç karnına içip yarım saat sonra kahvaltı edin. Bu uygulamayı 21 gün sürdürün.