Katy'nin vitamin aşkı

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Katy Perry, Twitter'da palyaştığı fotoğrafla sağlık sırrını açıkladı.

Ünlü şarkıcı Katy Perry, sağlık sırrını Twitter’da paylaştığı fotoğrafla takipçilerine açıkladı. ABD'li şarkıcı Katy Perry, vitaminlerle dolu 3 torbayla verdiği pozu Twitter'da paylaştı.

28 yaşındaki şarkıcı, uyandığında, sabah kahvaltısında ve akşam olmak üzere güne 3 kez vitamin aldığını belirtti.Perry, People dergisine verdiği bir röportajda sağlığına dikkat ettiğini, iki saatlik konserlerinde enerjik olabilmek için dengeli beslendiğini ve besleyici gıdalar tükettiğini açıklamıştı.

