Katy Perry, Twitter'da palyaştığı fotoğrafla sağlık sırrını açıkladı.
Ünlü şarkıcı Katy Perry, sağlık sırrını Twitter’da paylaştığı fotoğrafla takipçilerine açıkladı. ABD'li şarkıcı Katy Perry, vitaminlerle dolu 3 torbayla verdiği pozu Twitter'da paylaştı.
28 yaşındaki şarkıcı, uyandığında, sabah kahvaltısında ve akşam olmak üzere güne 3 kez vitamin aldığını belirtti.Perry, People dergisine verdiği bir röportajda sağlığına dikkat ettiğini, iki saatlik konserlerinde enerjik olabilmek için dengeli beslendiğini ve besleyici gıdalar tükettiğini açıklamıştı.