Karanlık kış aylarından sonra pırıl pırıl yaz günlerine hazırlıklardan biri.
1. Gün Sabah
Şekersiz çay
2 üçgen karper büyüklüğü
kadar light dil peyniri
2 ince dilim tam buğday
ekmeği
Maydanoz yaprakları (yağsız)
Ara (2 Saat sonra)
1 küçük boy elma dilimleri +
şekersiz mate çayı
(metabolizma hızlanmasına
yardımcı olan mate
çayı dahil içilen her türlü
çay çeşidine 1 dal tarçın
ilave edilirse kan şekerinin
yükselmesini engelleyebilir)
Öğle
1 porsiyon ızgara bonfileli
salata (yağsız, balzamik ile
lezzetlendirilebilir)
1 ince dilim tam buğday
ekmeği
1 kutu light ayran
Ara (2 Saat sonra): 1küçük boy elma dilimleri +
şekersiz mate çayı