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Keyifli diyet

Karanlık kış aylarından sonra pırıl pırıl yaz günlerine hazırlıklardan biri.
1. Gün Sabah
Şekersiz çay 2 üçgen karper büyüklüğü kadar light dil peyniri 2 ince dilim tam buğday ekmeği Maydanoz yaprakları (yağsız)

Ara (2 Saat sonra)
1 küçük boy elma dilimleri + şekersiz mate çayı (metabolizma hızlanmasına yardımcı olan mate çayı dahil içilen her türlü çay çeşidine 1 dal tarçın ilave edilirse kan şekerinin yükselmesini engelleyebilir)

Öğle
1 porsiyon ızgara bonfileli salata (yağsız, balzamik ile lezzetlendirilebilir) 1 ince dilim tam buğday ekmeği 1 kutu light ayran

Ara (2 Saat sonra):
1küçük boy elma dilimleri + şekersiz mate çayı

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