Kilolu olmanın faydası da varmış!

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Kilolu olmanın her zaman zararlarından söz edilse de faydalı olduğu konular da var! Onlardan biri de Alzheimer!

İngiltere'de yürütülen bir araştırma, kilolu olmanın bunama riskini azaltabileceğini ortaya koydu.



Oxon Epidemiyoloji Merkezi ile Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Fakültesi'nden bilim adamları, yaş ortalaması 55 olan yaklaşık 2 milyon kişinin son 20 yıldaki tıbbi kayıtlarını inceledi. Araştırma sonucuna göre, kilolu kişiler, zayıflara oranla yüzde 18 daha az bunama riski taşıyor.



Sağlık uzmanlarını şaşırtan araştırma, kilosu normalden düşük olan kişilerde bunama görülme riskinin, normal kilolu kişilere göre yüzde 39 daha fazla olduğunu gösterdi.



Bunama riskini artıran D ve E vitamini eksikliklerine kilolu insanlarda genellikle daha az rastlandığını belirten uzmanlar, bu nedenle kilosu fazla kişilerin demansa yakalanma oranının düşük çıkmış olabileceğini ifade etti.



Daha önce yapılan araştırmalarda, D vitamini eksikliğinin bunama ve Alzheimer riskini artırabileceği belirlenmişti.



Araştırmanın sonuçları, "Lancet Diabetes & Endocrinology" dergisinde yayımlandı. (AA)