Her 8 kadından birinde görülebilen meme kanseri riskini azaltmak sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Kırmızı besinlerin hücreleri yenileyici ve tedavi edici özelliği meme kanseri ile savaşta ön plana çıkıyor. 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı öncesinde Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı kanserden koruyucu beslenme planı hakkında bilgi verdi.
Kırmızı lahanayı salatanıza mutlaka ekleyin
Gün içerisinde en azından bir öğünde salata şeklinde bile tüketilmesi
gereken kırmızı lahana, antioksidan etkisi ile cildi ve hücreleri gençleştirir.
C vitamini ve folik asit içeriği oldukça yüksektir. Folik asit, meme
kanserinden korunmada etkili bir vitamindir.
Turp
bağışıklık sistemini geliştirir
Sofraların vazgeçilmezi turp, mümkünse yine her gün salatalarda tüketilmesi
gereken bir besindir. Kansere karşı koruyucu bir besin olan turp, çok güçlü bir
antioksidandır. Yüksek folik asit ve C vitamini içeriği sayesinde vücut
direncinin düşmesini engeller ve bağışıklık sistemini geliştirir.
En güçlü antioksidan
kırmızı biber
Antioksidanların içinde en güçlüsü diyebileceğimiz kırmızıbiber, her gün en
az bir öğünde yer alması gereken bir besindir. Salatada ya da tek başına çiğ
olarak tüketilmesi daha etkili olan kırmızıbiberin kanser önleyici etkisi
yüksektir. Aynı zamanda lif açısından da zengin olan kırmızıbiber, hücrelerin
yenilenmesine ve iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcıdır.
Çiğ
domates daha etkili
Yine her gün tüketilmesi tavsiye edilen besinlerden biri de domatestir.
Domates çiğ olarak tüketildiği takdirde yüksek dozda antioksidan tedavi
sağlayabilir. Yüksek antioksidan etkili domates, likopen içeriği ile kanseri
önleme ve kanserden korunma tedavilerinde baş sıralarda yer alır. İçerdiği
bileşenler ile hücreleri ve dokuları yeniler ve kanser hücresinin büyüme ve
yayılmasını önlemede yardımcı olur.
Ahududu-böğürtlen
ikilisi
Ahududu; içerdiği magnezyum, demir, fosfat ve limon asidi sayesinde meme
kanseri vakalarında başlıca rol oynayan meyvelerden biridir. Özellikle çayı ya
da komposto tarzında tüketilmesi antioksidan etkisini arttırır. Günde 1 avuç
kadar tüketilmesi meme kanserine karşı koruyucu özelliktedir. Yine günde 1 avuç
kadar tüketilebilen böğürtlen de antioksidan ve magnezyum açısından zengin bir
besindir. Meme kanseri vakalarında hastalık seyrinin yavaşlaması ya da
iyileşmenin hızlanması için tüketilebilecek etkili besinlerin başında gelir. Böğürtlen,
kanı temizler ve ağrıların giderilmesinde yardımcı olur.
Hücreleri yenilemek için 1 bardak kırmızı üzüm
suyu için
Özellikle suyu ve kompostosu tüketilirse, yüksek antioksidan ve kanserden
önleyici etkisi olan kırmızı üzüm, içerdiği bileşenler ve vitaminler ile kanser
sırasında düşen bağışıklık sisteminin toparlanmasına da yardımcı olur. Günde 1
bardak kadar tüketilen üzüm suyu hastalıklara iyi gelir, cildi düzenler ve
hücreleri yeniler.
Yaban mersinini beslenme programınıza ekleyin
Kansere karşı koruyucu besinlerden biri de yaban mersinidir. İçeriğinde yer alan pterostilben, ellagic asit ile kansere karşı koruyucudur. C vitamininden zengin olan yaban mersini günde 1 avuç kadar tüketildiğinde kansere karşı koruyucu etki gösterir.