Meme kanserinden korunmak için kırmızı besinlerin gücünden yararlanabilirsiniz.

Her 8 kadından birinde görülebilen meme kanseri riskini azaltmak sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Kırmızı besinlerin hücreleri yenileyici ve tedavi edici özelliği meme kanseri ile savaşta ön plana çıkıyor. 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı öncesinde Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı kanserden koruyucu beslenme planı hakkında bilgi verdi.

Kırmızı lahanayı salatanıza mutlaka ekleyin

Gün içerisinde en azından bir öğünde salata şeklinde bile tüketilmesi gereken kırmızı lahana, antioksidan etkisi ile cildi ve hücreleri gençleştirir. C vitamini ve folik asit içeriği oldukça yüksektir. Folik asit, meme kanserinden korunmada etkili bir vitamindir.

Turp bağışıklık sistemini geliştirir

Sofraların vazgeçilmezi turp, mümkünse yine her gün salatalarda tüketilmesi gereken bir besindir. Kansere karşı koruyucu bir besin olan turp, çok güçlü bir antioksidandır. Yüksek folik asit ve C vitamini içeriği sayesinde vücut direncinin düşmesini engeller ve bağışıklık sistemini geliştirir.

En güçlü antioksidan kırmızı biber

Antioksidanların içinde en güçlüsü diyebileceğimiz kırmızıbiber, her gün en az bir öğünde yer alması gereken bir besindir. Salatada ya da tek başına çiğ olarak tüketilmesi daha etkili olan kırmızıbiberin kanser önleyici etkisi yüksektir. Aynı zamanda lif açısından da zengin olan kırmızıbiber, hücrelerin yenilenmesine ve iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcıdır.

Çiğ domates daha etkili

Yine her gün tüketilmesi tavsiye edilen besinlerden biri de domatestir. Domates çiğ olarak tüketildiği takdirde yüksek dozda antioksidan tedavi sağlayabilir. Yüksek antioksidan etkili domates, likopen içeriği ile kanseri önleme ve kanserden korunma tedavilerinde baş sıralarda yer alır. İçerdiği bileşenler ile hücreleri ve dokuları yeniler ve kanser hücresinin büyüme ve yayılmasını önlemede yardımcı olur.

Ahududu-böğürtlen ikilisi

Ahududu; içerdiği magnezyum, demir, fosfat ve limon asidi sayesinde meme kanseri vakalarında başlıca rol oynayan meyvelerden biridir. Özellikle çayı ya da komposto tarzında tüketilmesi antioksidan etkisini arttırır. Günde 1 avuç kadar tüketilmesi meme kanserine karşı koruyucu özelliktedir. Yine günde 1 avuç kadar tüketilebilen böğürtlen de antioksidan ve magnezyum açısından zengin bir besindir. Meme kanseri vakalarında hastalık seyrinin yavaşlaması ya da iyileşmenin hızlanması için tüketilebilecek etkili besinlerin başında gelir. Böğürtlen, kanı temizler ve ağrıların giderilmesinde yardımcı olur.

Hücreleri yenilemek için 1 bardak kırmızı üzüm suyu için

Özellikle suyu ve kompostosu tüketilirse, yüksek antioksidan ve kanserden önleyici etkisi olan kırmızı üzüm, içerdiği bileşenler ve vitaminler ile kanser sırasında düşen bağışıklık sisteminin toparlanmasına da yardımcı olur. Günde 1 bardak kadar tüketilen üzüm suyu hastalıklara iyi gelir, cildi düzenler ve hücreleri yeniler.

Yaban mersinini beslenme programınıza ekleyin

Kansere karşı koruyucu besinlerden biri de yaban mersinidir. İçeriğinde yer alan pterostilben, ellagic asit ile kansere karşı koruyucudur. C vitamininden zengin olan yaban mersini günde 1 avuç kadar tüketildiğinde kansere karşı koruyucu etki gösterir.