Kış hastalıklarına karşı önleminizi alın

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Havaların soğumasıyla birlikte kış hastalıkları kapınızı çalmaya başlayabilir! Kendinizi korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?

Kış hastalıkları solunum yolunu ilgilendiren problemler olduğu için hava yoluyla bulaşır ve mikroplar bilinenin aksine soğukta değil sıcakta daha çok ürer ve yaşarlar. Soğukta ise ölürler. Peki, mikropların yaşamasına izin vermiyor gibi görünen soğuk hava nasıl oluyor da bizi hasta ediyor? Bu sorunun yanıtını Hisar Intercontinental Hospital Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Seyhan Alkan’la birlikte aradık!



Hastalıklar nasıl bulaşır ve korunmamız mümkün mü?

Soğukta salgın haline dönüşen hastalıklar bilinenin aksine soğuktan değil; soğuk havalarda insanların daha çok kapalı; okul, kreş, yurt gibi sıcak ortamlarda toplu olarak bulunmasından kaynaklanır. Bu hastalıklar odaların yeterince havalandırılmaması ve daha yakın temasta bulunulması sonucu ortaya çıkar ve yayılırlar. Bulaşan kişinin bağışıklık sistemi zayıfsa başka bir deyimle hazırlıksız yakalandıysa hastalık ortaya çıkar. Yoksa her bulaşan kişide hastalık görülmez. Tıpta tedavi, korunma ile başlar. Bağışıklık sistemini güçlendirici vitamin ve gıda takviyesi almalı, bol sıvı tüketmeli, süt ve süt ürünlerinden zengin, dengeli beslenmeli ve uyku düzeninize dikkat ederek dinlenmelisiniz. Ancak tüm bunlara rağmen hastalıklara yakalanırsanız en kısa zamanda tedavi yolunu seçmeniz hastalıktan bir an önce kurtulmanız için en doğru seçenektir.



Eyvah! Hasta Oldum! Şimdi Ne Yapacağım?

- Diğer insanlarla solunum ve özellikle el temasından kaçının.

- Öksürme ve aksırma sırasında ağız ve burnunuzu kapatın.

- Odanızı sık sık havalandırın.

- Ellerinizi sık sık sabunlu ve bol su ile yıkayın.

- Bol sebze ve meyve tüketin.

- Sigara kullanmayın.

- Düzenli uyumaya çalışın.

- Egzersiz yapıyorsanız kendinizi çok yormadan devam edin.

- Hasta bir başkasıysa onunla aynı ortam ve odayı paylaşmayın.



Ne zaman doktora başvurmalı?

Solunum yolu enfeksiyonlarında ateş, öksürük ve ağrı, en sık görülen belirtiler olsa da hapşırma, burun tıkanıklığı, göz, burun ve geniz akıntısı, baş, boğaz ve kulak ağrısı, yutma güçlüğü, ses kısıklığı, öksürük, balgam çıkarma, hırıltılı soluma ve nefes darlığı, göğüs ve sırt ağrısı da görülebilir. Bunun yanında halsizlik, iştahsızlık, tüm vücutta kırgınlık, ateş, eklemlerde ve tüm bedende ağrı, göğüs ve sırt ağrısı, bulantı ve kusma gibi sistemik bulgu ve şikâyetleriniz de varsa vakit geçirmeden hemen doktorunuza başvurmanız gerekir.



Tedavi

Kış enfeksiyonlarında asıl amaç; hastalığı en kısa sürede atlatmanızı sağlamak ve vücut direncini yükseltmektir. Halk arasında bu tip hastalıklarda bilinçsizce antibiyotik alınması alışkanlığı ne yazık ki hala devam ediyor. Komşunun ilacı size iyi gelmeyebilir. Bunu unutmayın. Viral enfeksiyonlarda antibiyotik alınırsa vücudun normal florası bozulacağından ardından fırsatçı enfeksiyonlar sizi daha sık ziyaret edebilir. Yani kendi kendinizi hasta edersiniz. Genel kural olarak viral enfeksiyon üzerine bakteriyel enfeksiyon eklenirse muayene, tetkik ve bulgulara göre antibiyotik tedavisine başlanır. Tedavide genel yöntem bol miktarda sıvı almak, burnu yıkamak, burun açıcı damla kullanmak ve kesinlikle doktor kontrolünde nezle ilacı almaktır.



