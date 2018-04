Kış hastalıklarından korunun!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Her gün sebze-meyve tüketerek ve egzersiz yaparak kış hastalıklarından korunabilirsiniz.

Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklardan korunmak için her gün meyve ve sebze tüketin!



Uzmanlar, özellikle kış aylarında savunma sistemini güçlendirici özelliği olan havuç, brokoli, kabak gibi sebzelerin yanı sıra portakal, mandalina, elma ve greyfurt gibi meyvelerin de tüketilmesini öneriyor. Sağlıklı bir kış geçirmek için yeterli ve dengeli beslenmenin büyük önem taşıdığını belirten uzmanlar, insanı en iyi koruyan sistemin "vücudun doğal savunma sistemi" olduğunu söylerken, "vücuda gereken önemi göstermeli, kesinlikle sağlıklı beslenmeli ve aktif olmalıyız" uyarısında bulunuyor.



Kış aylarında vücut direncini artırmak ve vücuda yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyve çeşitlerinden yararlanılması gerekiyor. Savunma sistemini güçlendirici özelliği olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin havuç, brokoli, kabak, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra kış aylarında bolca bulunan portakal, mandalina, elma, greyfurt gibi meyvelerin tüketimi de son derece önemli.



NELER YAPILMALI?



Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkili olan E vitaminini yeterli alabilmek için yeşil yapraklı sebzeler, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar ve kuru baklagiller yeterli miktarlarda tüketilmeli.



Kemik ve diş sağlığı açısından önemli olan D vitamini, güneş ışınlarıyla deri tarafından üretilen bir vitamindir ve besinlerde pek fazla bulunmaz. D vitamininin yanı sıra balık, beyin fonksiyonlarının gelişimi için gerekli çoklu doymamış yağ asitleri, kalsiyum, fosfor, selenyum ve iyot mineralleri ile E vitamini için de iyi bir kaynaktır. Bu nedenle kış aylarında haftada 2-3 kez balık yemeye özen gösterin.



Vücut ısısını dengede tutabilmek için bol sıvı alın, böylelikle toksinlerin vücuttan atılması ve vücut fonksiyonlarının düzenli çalışması sağlanabilir. Her gün en az 8-10 bardak su için. Bunun yanı sıra ıhlamur, adaçayı, kuşburnu çayı, açık limonlu çay gibi içecekleri de günlük beslenmenize ekleyin.



Kiloya dikkat!



Kış mevsiminde, genellikle yağlı ve şekerli besinlere eğilim artarken genellikle kapalı ortamlarda zaman geçiren insanların fiziksel aktivite yoğunluğu da azalıyor. Televizyon başında fazla zaman geçirilmesi ve abur cubur yenmesi gibi nedenlerden dolayı kilo alımı söz konusu oluyor. Uzmanlar, vücut direncimizi korurken ağırlık kontrolünü de göz ardı etmeden ve yeterli fiziksel aktivite düzeyini koruyarak sağlıklı bir kış geçirmenin mümkün olduğunu belirtiyor.