Korkmayın, korunun!

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Meme kanseri ile ilgili okuduklarınız sizi korkutmasın. Erken tanı olanakları ve gelişmiş tedaviler sayesinde her yıl daha fazla sayıda hasta kansere rağmen hayatta kalıyor ve tedavi sonrası normal yaşamlarını sürdürüyor.

Gelişmiş ülkelerde meme kanseri görülme sıklığı; beslenme hataları, hareketsiz yaşam, geç çocuk sahibi olma, emzirmeme, yaşam süresinin uzaması gibi nedenlerle artarken, gelişmekte olan ülkelerde ise bu kanserden ölüm oranları daha yüksek… Bunun altında yeterli bilinç düzeyine sahip olunmaması, sağlık hizmetlerine ulaşım zorluğu gibi nedenler yatıyor. Tablo biraz karamsar görünse de erken teşhis edilen meme kanseri yüzde 100 başarı ile tedavi edilebiliyor. Bunun için yapılması gereken her kadının 20’li yaşlardan itibaren meme sağlığına özen göstermesi… Amerikan Hastanesi Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ece Dilege, meme sağlığı ve meme kanseri hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.



