Görme
kayıplarının tedavisinde uygulanan yöntemlerden biri de kornea nakli. Halk
arasında “göz nakli” olarak bilinen kornea nakli, birçok kişi için yeniden
görme umudu. Gözün kornea (şeffaf) tabakasını etkileyen hastalıkların
tedavisinde başvurulan etkin bir yöntem olan kornea nakli (keratoplasti) ile
ilgili merak edilen 10 soruyu Prof. Dr. Banu Coşar’a sorduk…
1-Kornea
nedir?
Kornea gözün en önündeki saydam
tabakadır. Korneayı saatin camına benzetebiliriz. Korneanın görevi göze gelen
ışınları kırmaktır.
2-Kornea
nakli nedir?
Kornea nakli, yaşamını yitirmiş bir kimseden alınan şeffaf kornea dokusu ile hasta olan korneanın değiştirilmesi işlemidir.
3-Kornea nakli
neden yapılıyor, hangi durumlarda gerekli?
Korneada
şeffaflık kaybı veya şekil bozukluğu olduğunda görüş azalır. Böyle bir durumda
kornea nakli gerekiyor. Ülkemizde kornea naklinin en çok yapıldığı durumlar
keratokonus (korneanın öne doğru sivrileştiği bir şekil bozukluğu), psödofakik
büllöz keratopati (katarakt ameliyatı sonrası kalıcı kornea ödemi) ve kornea
yaralanmalarıdır. Korneanın saydamlığını kaybettiği ve distrofi adı verilen
kalıtsal hastalıklar da kornea nakli ile tedavi edilmektedir. Herpetik keratit
adı verilen göz uçuğu da ileri olgularda kornea nakli gerektirebilmektedir.
4-Nakil
için uygun kornea kimden, nereden alınabilir?
Kornea, çeşitli nedenlerle hayatını kaybeden
ancak korneası sağlıklı yapıda olan kişilerden alınır. Ülkemizde vericiden
kornea alma yetkisi sadece Göz Bankası personeline ait bir yetkidir. Göz
bankaları ise sadece kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler bünyesinde
kurulabilir.
5-Kornea nakli için doku uyumu
gerekli midir?
Hayır. Kornea bir organ değil, dokudur.
Normal şartlarda damarsızdır. Damar olmayışı bağışıklık hücrelerinin nakil
sahasına giremeyişi anlamına gelmektedir. Bu da korneayı karaciğer, kalp, vb.
gibi organ nakillerinden farklı kılmaktadır. Kornea için doku uyumu diye bir
kavram yoktur.
Verici kornealar göz bankalarında
çeşitli testlere tabi tutulur. Bu testler söz konusu korneanın uzun vadede
saydam kalıp kalamayacağının anlaşılmasına yönelik hücre sayımı (speküler
mikroskopi) ve biyomikroskopi incelemesidir. Ayrıca vericide bulaşıcı hastalık
olup olmadığına yönelik kan testleri yapılır, ölüm nedenleri araştırılır. Bu
testler sonunda nakil için engel yoksa kornea kullanılabilir. Verici ile alıcı
arasında yaş farkının da fazla olmamasına dikkat edilir.
6-Kornea
nakli nasıl gerçekleştiriliyor?
Kornea nakli,
uyuşturucu damla, iğne veya genel anestezi ile yapılır. Ameliyat 30-45 dakika
arası sürer. Ameliyat sonrası ilk gün göze koruyucu gözlük takılır.
Alıcı
korneadaki hastalığın durumuna göre; korneanın tüm katmanları ya da sadece alt
veya üst katmanları değiştirilir. Tüm katmanların (tam kat) değiştirilmesine
“penetran keratoplasti”, alt katmanın (endotel) değiştirilmesine “DMEK”, üst
katmanların değiştirilmesine “DALK” adı verilir.
Tam kat
nakillerde alıcı ve verici korneadaki kesiler, trefan/panç denen yuvarlak,
vakumlu bıçaklarla gerçekleştirilir. Bu kesiler femtosaniye denen lazerle de
yapılabilir. Nakledilen kornea, alıcı yatağa yaklaşık 16 adet dikişle
tutturulur.
DMEK tekniğinde
sadece alt katman değiştirilir. Gözde 1-2 adet dikiş olur.
DALK tekniğinde
ise sadece üst katmanlar değiştirilir. Gözde yine yaklaşık 16 adet dikiş olur.
7-Lazerle
kornea naklinin avantajı var mı?
Femtosaniye denen lazer ile alıcı ve verici
korneanın kesilmesi, kesi yerinde daha iyi uyum olmasını sağlar. Bu da iyileşme
sürecinde daha az astigmatizma gelişmesi açısından avantaj sağlar.
8-Ameliyatın riskleri var mı?
Kornea naklinin de her ameliyat gibi riskleri vardır. Tam kat nakillerde ender de olsa, “suprakoroid kanama” adı verilen bir kanama riski vardır. Bu kanama kornea naklinin en korkulan ama nadir riskidir (vakaların %0.45-1.08’inde). Ayrıca enfeksiyon (gözün mikrop kapması), doku reddi, göz içi basınç artışı gibi riskler de söz konusu olabilir. Tam kat nakil veya DALK sonrası astigmatizma sık görülen bir problemdir.
9-Doku reddi nasıl anlaşılıyor, tedavi edilebiliyor mu?
Nakil yapılan hastanın gözlerinde kızarıklık, ışık hassasiyeti, görmede azalma ve ağrı, doku reddi olabileceğine dair belirtilerdir. Doku reddi söz konusu ise hastaların yaklaşık yüzde 90’ında kortizonlu damla/pomad tedavisi ile başarılı sonuç alınır. Doku reddi tedavi ile düzelmezse, kornea naklini yinelemek gerekir.
10-Kornea nakli sonrası gelişen astigmat nasıl tedavi edilir?
Kornea nakli
sonrası astigmat, kişiye özel lazer (LASIK) tedavisi ile giderilmektedir.
Miyopi ve nadiren izlenen hipermetropi de LASIK ile tedavi edilir. Astigmatizma
tedavisi için LASIK dışında başka cerrahi yöntemler de (gevşetici kesiler,
sıkılaştırıcı dikişler gibi) uygulanabilmektedir.
11-Kornea
nakli sonrası göz hemen görür mü?
Nakil
tam kat yapıldı ise veya üst katman nakli (DALK) yapıldı ise, ameliyattan sonraki
ilk günlerde görüş çok net olmaz. Görmenin tam netleşmesi için yaklaşık 1 yılın
geçmesi ve gözde astigmat yaratan dikişlerin alınması gerekir. Gözde belirgin astigmat
yoksa, dikişler alınmayıp, yerinde de bırakılabilir. DMEK denen alt katman
naklinde ise yaklaşık 1 ay içinde görme netleşir.
12-Kornea
nakli sonrası ömür boyu ilaç veya göz damlası kullanımı gerekir mi?
Nakilden
sonra ilk 6 ay-1 yıl boyunca kortizonlu damla kullanılır. Ancak ağızdan hap
kullanılması sadece doku reddi durumunda ve kısa süreli olarak gerekir.