Korunun&Bilgilenin Meme kanserinden korkmayın

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Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü. Her 8-10 kadından biri ömür boyu meme kanserine yakalanma riski taşıyor ve bu risk yaş ile beraber artıyor. Hiçbir ek risk faktörü olmasa da, sadece kadın olmak bile hastalığa yakalanmak için yeterli oluyor.