Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü. Her 8-10 kadından biri ömür boyu meme kanserine yakalanma riski taşıyor ve bu risk yaş ile beraber artıyor. Hiçbir ek risk faktörü olmasa da, sadece kadın olmak bile hastalığa yakalanmak için yeterli oluyor.
Her yıl ekim ayı, meme kanseri farkındalık ayı olarak kutlanıyor. Bu kutlamaların amacı daha fazla kadına ulaşarak onları meme kanserine karşı bilinçlendirmek. Çünkü ne kadar bilgilenirseniz kansere karşı o kadar güçlenmiş oluyorsunuz. Genel cerrahi uzmanından psikoloğa kadar tamamen bir ekip çalışması ile mücadele edilen meme kanseri hakkında merak ettiklerimizi Amerikan Hastanesi uzmanlarına sorduk. Yanıtlarını sizler için derledik.
“Ortalama risk grubundaki kadınlar 25-40 yaş arasında, 1-3 yılda bir klinik meme muayenesi olmalı. Bu sıklık ilk muayene sonrasında kişinin risk durumuna ve meme yapısına göre belirlenmeli. 40 yaşından itibaren ise yılda bir kez klinik meme muayenesi ve mamografi yapılmalı.”