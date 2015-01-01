Kozmetik alerjisine dikkat!

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Kozmetiklerdeki enzimler alerjiye yol açabiliyor...

Bilim insanları, kozmetiklerde kullanılan "formaldehit" ve "papain"in alerjik reaksiyonlara yol açabildiği konusunda tüketicileri uyardı.



Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emel Bülbül, yaptığı açıklamada, özellikle bahar mevsimiyle alerji riskinin arttığını bildirdi.



Bu dönemlerde bazı kişilerin reaksiyonlar açısından risk altında olduğunu, güneş ya da polen dışında bazı kozmetiklerdeki enzimlerin de sorun yaratabileceğini ifade eden Bülbül, bu ürünlerin içeriğinin dikkatli okunması gerektiğine dikkati çekti.



Bülbül, Viyana Üniversitesince yayımlanan dergideki çalışmaya göre, kozmetiklerde deri soyucu ajan olarak kullanılan "papainin farelere uygulandığında iki haftada alerjik reaksiyonlara yol açtığının ortaya konduğunu vurguladı.



Bülbül, şunları kaydetti: "Papayadan elde edilen madde papain, aynı zamanda ev tozu maytlarıyla (akar) yapısal benzerlik göstermektedir. Dolayısıyla çocuklarda ve hassas derili

kişilerde bu maddeyi içeren kozmetiklerin kullanılmasından kaçınılması önerilmektedir. Tırnak cilalarından, saça yapılan Brezilya uygulamalarına, kırışıklık önleyicilerden kumaşlara, ev temizlik ürünlerinden kişisel hijyen ürünlerine kadar birçok malzemede günlük hayatımıza giren 'formaldehit' de 2015'in temas alerjeni olarak belirlendi.



Kuzey Amerika Kontakt Dermatit Grubu tarafından formaldehit, en sık egzamaya yol açan alerjenler açısında 7. sırada gösterildi. Toplumun formaldehit kaynaklarından ve bu maddeyi içeren ürünlerden haberdar olması önemlidir ancak yurt dışında nemlendiricilerin yüzde 33'ünün etiketlerinde, içerdiği halde formaldehitle ilgili bilgi bulunmadığı gözlenmiştir."



Alerji riski grubundaki hastalara uyarılar

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Dermatoloji Derneği üyesi Prof. Dr. Teoman Erdem de teknoloji ve sanayinin gelişmesine paralel, kimyasal ve alerjik maddelerin etkisiyle alerjik deri hastalıklarının sayısı ve şiddetinin giderek arttığını vurguladı.



Alerjik deri hastalıklarının en önemlileri arasında, "kurdeşen" olarak bilinen durumla karşılaşıldığında gerekmedikçe ağrı kesici kullanılmaması konusunda uyaran Erdem, şunları belirtti:



"Hipertansiyon hastaları dikkatli olmalıdır. Alkollü içeceklerden kaçınılmalıdır. Ağır egzersiz, aşırı sıcak ve soğuk ortamlardan kaçınılmalıdır. Boya ve katkı maddesi içeren gıdalar tüketilmemelidir. Bunun dışında, atopik egzama tanısı konulanların çoğunun kendisinde veya ailesinde alerjik astım, saman nezlesi gibi alerjik hastalık öyküleri vardır. Bu kişiler, pamuklu ve dar olmayan giysileri tercih etmelidir. Ilık suyla banyo yapmalılar ve banyo süreleri çok uzun olmamalı, banyodan hemen sonra nemlendirici sürmeliler.



Kimyasal maddeler, parfüm, kozmetik ürünler, alkol içeren cilt ürünleri, boyalar hastaların şikayetlerini artırabilir. Bebeklerin özellikle anne sütüyle beslenmesine özen gösterilmelidir."

(AA)

