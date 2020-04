Kurdeşen veya tıp literatüründeki ismiyle ürtiker, belli nedenlerle ciltte aniden ortaya çıkan kırmızı, kabarık ve kaşıntılı döküntüler olarak tanımlanıyor. Kaşınma ile kızaran ve kabaran ciltteki döküntüler genelde hızlı şekilde yok olsa da gün içinde defalarca tekrarlaması nedeniyle hastaların hayatını zorlaştırabiliyor.

Kurdeşen veya tıp literatüründeki ismiyle ürtiker, belli nedenlerle ciltte aniden ortaya çıkan kırmızı, kabarık ve kaşıntılı döküntüler olarak tanımlanıyor. Kaşınma ile kızaran ve kabaran ciltteki döküntüler genelde hızlı şekilde yok olsa da gün içinde defalarca tekrarlaması nedeniyle hastaların hayatını zorlaştırabiliyor. Öyle ki bazen vücudun neredeyse tamamını saran döküntüler görülebiliyor. İşte ürtiker ile ilgili öğrenmeniz gereken her şey...





Kurdeşen Neden Olur?

Ciltte şiddetli kaşıntı, kızarıklık ve şişlik gibi belirtilerle baş gösteren, dudak, göz kapakları ya da boğaz şişliklerine bile sebep olan kurdeşen, geceleri hastaları daha çok etkiliyor. Kaşıntının başlamasıyla artan stres ve uykusuzluk ise hastaları psikolojik olarak da yıpratıyor. Hastalığa hem iç hem de dış faktörler neden olabiliyor. Kurdeşen sorununun hiçbir neden olmadan, kendi kendine başladığı vakalar da yaygın şekilde gözlemleniyor. Özetlemek gerekirse çeşitli ajanlar nedeniyle tetiklenen vücut, histamin ve PAF (trombosit aktive edici faktör) salgılayarak kaşıntıların başlamasına neden oluyor.





Ürtiker Tetikleyicileri

Kurdeşen hastalığını tetikleyen pek çok faktör var. Fındık fıstık gibi kuruyemişler, deniz mahsulleri, muz ve kivi gibi meyveler ya da yumurta kaşıntılara neden olan gıdalar arasında gösteriliyor. Ayrıca bakteri ve virüs kaynaklı enfeksiyonlar, antibiyotik kullanımı, tiroid problemleri, arı gibi böceklerin zehri, aşırı soğuk, sıcak ve ter de kurdeşen krizlerini başlatabiliyor. Unutmayın ki her hastanın hikayesi farklı olduğu için nedenler ve tetikleyen unsurlarla ilgili net şeyler söylemek mümkün değil. Bu sebeple hem akut hem de kronik ürtikerle mücadele eden bireyler hastalıklarına dair birçok ayrıntıyı kendilerini gözlemleyerek keşfedebiliyor. Örneğin çikolata tükettikten sonra her zaman kaşıntı başlıyorsa vücudunuz çikolataya tepki gösteriyor olabilir. Stres de tıpkı diğer cilt hastalıklarında olduğu gibi tetikleyici unsurlardan biri. Kaşıntı ve döküntüler can sıkıntısı veya yoğun stres gibi nedenlerle de ortaya çıkabiliyor.





Stres ve can sıkıntısı döküntülerin sıklığını artırıyor.





Tedavide Asıl Amaç Semptomları Ortadan Kaldırmak

Ürtiker teşhisinin klinik muayene ile konulmasının yanı sıra tam kan sayımı ve sedimantasyon da sıkça yapılıyor. Kurdeşen tedavisinde asıl amaç semptomları ortadan kaldırarak hastaların yaşam kalitesini yükseltmek. Tetikleyici unsurların deneme yanılma yöntemi ya da kapsamlı testlerle tespit edilmesi sonucunda beslenme düzeni ve hayat tarzında yapılan değişiklikler semptomları büyük oranda gideriyor. Düzenli ilaç tedavisiyle de olumlu sonuçlar alınabiliyor. Dermatologlar tarafından reçete edilen antihistamin ilaçlar kullanılmalı, düzenli şekilde kontrole giderek gerekirse ilacın dozunda ve türünde değişiklikler yapılmalı. Kronik kurdeşen genelde 1-5 yıl arasında devam etse de uzmanlar hastalığın süresine dair net bilgi veremiyor. 1 yılın sonunda aniden yok olabildiği gibi ömür boyu devam etme ihtimali de var...