Larenjit mi, reflü mü?

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Seste kısılma, çatallanma ve konuşurken çabuk yorulma ile kendini belli eden larenjit, iki haftadan uzun sürüyorsa altta yatan sebep sizi şaşırtabilir.

* Formsante dergisinden alınmıştır.





Memorial Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Ozan Gökdoğan, kronik larenjitin en sık görülen nedeninin reflü hastalığı olduğunu belirtti: “Reflü, mide içindeki asit ve benzeri sindirim enzimlerinin yemek borusuna kaçmasıyla ortaya çıkıyor. Bu kaçak, yemek borusunun üst kısmından geçerek gırtlağı etkiliyor. Bu durumun ses tellerine zarar vermesi kronik larenjite neden oluyor. Kronik larenjit reflünün yanı sıra; ses tellerindeki sinir hasarları, yaralar, polipler veya nodüller gibi daha ciddi problemlere bağlı olarak da görülebiliyor.



Uçuş sırasında kulaklara acı çektirmeyin

Uçağa bindiğinizde nezleyseniz ya da burnunuz tıkalıysa alında, sinüslerde ve kulakta östaki tıkanıklığına bağlı ağrılar yaşamanız kaçınılmaz. Acıbadem International Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Hakkı Süha Özçelik, bu durumu önlemek için önerilerde bulundu: “Uçuştan bir saat önce ağrı kesici alabilir, burun ve östaki borusundaki ödemi azaltıcı ilaç ve spreyler kullanabilirsiniz. Kulaklardaki basıncı azaltan özel basınç eşitleyici kulak tıkacı da çok faydalı oluyor. Bebekler için de iniş ve kalkışta emzirmek veya burun açıcı spreyler sıkmak yararlı.”



Sigara arkadaşınız değil

Sigara içenler için bağımlılıktan kurtulmak çok güç olabiliyor. Tiryakilerin önemli bir kısmı, hayatlarında en az bir kere sigarayı bırakmayı deniyor ancak bir süre sonra yeniden başlıyorlar. Bağımlıların sigarayı bırakamamalarının altında yatan en önemli nedenlerden biri ise; sigarayı bir arkadaş gibi görmeleri ve karşılaştıkları olumlu ya da olumsuz tüm olayları sigarayla paylaşmaları. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahri Temuray sigaranın bir yol arkadaşı olmadığının altını çiziyor, “Siz tüm hayatınızı onunla paylaştığınızı düşünürken o sessizce hayatınızı elinizden alıyor” diyor.



90 desibel

Gürültülü bir ortamdan sonra gece kulaklarda oluşan uğultuları önlemek için ginko biloba gibi bitkisel ilaçlar yararlı oluyor. Tabii öncelikle kulakları gürültüden korumak için 90 desibel üzeri gürültülü ortamda çok uzun süre kalmamak gerekiyor.



Metabolik sendroma tropikal destek

Metabolik sendrom günümüzde modern kent yaşamı hastalığı olarak ortaya çıkıyor. Metabolik sendromdan en çok etkilenen grubu, masa başında oturan, düzensiz beslenen ve yoğun stres altında çalışanlar oluşturuyor. Metabolik sendrom, insanın yaşı ilerledikçe kalp veya şeker hastalığına yakalanma riskini artırıyor. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, Hindistan’ın tropik ormanlarından bir sarmaşık türü olan Gurmar (Gymnema sylvestre) yaprağı ekstresinin, şekeri dengelemesi sayesinde metabolik sendromun tedavisine de katkı sağlayabileceğini belirtiyor.