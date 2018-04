Türkiye’ye gelen yeni bir yöntem olmasına rağmen kısa sürede yaygınlaşan No Touch Laser (Transprk) yöntemi ile ilgili merak edilen tüm sorulara Veni Vidi Göz Sağlığı Grubu’ndan Op. Dr. Akın Akyurt yanıt verdi.

No Touch Laser nasıl bir yöntem?



No Touch Laser tedavisi bilinen en eski excimer lazer tedavi yöntemi olan PRK’nın çok ileri bir versiyonu. Bu yüzden diğer bir ismi Transprk. Bu yeni teknikte kornea yüzeyi alkolle eritilmiyor, kornea yüzeyinden herhangi bir aletle doku kazıma işlemi yapılmıyor. No Touch Laser tedavisinde kornea dokusunun içinden herhangi bir parça çıkartılmıyor veya göze mercek yerleştirilmiyor. İşlem göz başına 30 saniye kadar sürüyor. Hasta sadece 30 saniye kadar yanıp sönen yeşil bir ışığa bakıyor ve bu esnada göze ulaşan lazer ışınları tüm düzeltmeyi 30 saniye içinde gerçekleştiriyor. Hasta bunu hiçbir şekilde hissetmiyor, işlem tamamen ağrısız.





Neden bu kadar sık tercih ediliyor?

Lazerden çekinen, gözüne yabancı bir cisimle dokunulması, kesilmesi veya doku kazınması gibi durumlardan rahatsız olacağını düşünen hassas hastalar için No Touch Temassız Lazer yöntemi ideal bir tedavi. Bu teknikte adından da anlaşılacağı üzere göze hiçbir kesici aletle dokunulmuyor, kornea kesilmiyor, flep kaldırılmıyor. Uzun dönem görsel sonuçlarının klasik lasik veya i-lasik yöntemlerine göre daha stabil ve kalıcı olduğu kanıtlanmış. Görme yavaş iyileşiyor ama yaşam boyu değişmeden kalıyor. Numara ilerlemesi veya etkinin kaybolması beklenmiyor.





No Touch Laser tedavisi kimler için uygun?

18 yaşını doldurmuş, göz numarasının ilerlemesi durmuş, gözleri lazere uygun her miyop, astigmat veya hipermetrop hasta No Touch tekniği ile excimer laser olabilir. Daha önce korneası kesilerek ve flep kaldırılarak lazer olmuş ama bir nedenle numarası ilerlemiş olan hastalar, korneaları ince olduğu için size lazer yapılamaz denilen hastalar, kornea nakli sonrası veya katarakt ameliyatı sonrası gözde yüksek numara kalmış hastalar No Touch (Transprk) adayıdır. Keratokonus hastalarına kornea kesilerek lazer yapılamaz ancak cross linking tedavisi ile kombine Transprk No Touch tedavisinden büyük yarar görürler.





Tedaviden sonraki süreç nasıl işliyor?

No Touch Laser bilinen en güvenilir ve en risksiz lazer yöntemi. Çünkü kornea kesisi yok, dolayısıyla kesiye bağlı hiçbir erken veya geç dönem komplikasyon beklenmez. No Touch yöntemi klasik lazer tekniklerinden sonra sıkça karşılaşılan göz kuruluğu problemine yol açmıyor. Kornea kesilmediği için gözü nemlendiren sinirler de kesilmiyor ve göz kuruluğu oluşmuyor. Flep kaldırılmadığından, korneada kesi olmadığından lazerden sadece birkaç gün sonra işe gidilebilir, her türlü spor yapılabilir, dalınabilir, yüzülebilir, serbestçe duş banyo alınabilir. Beşinci günden itibaren araç kullanılabilir. No Touch tedavisinden sonra 1.5 gün kadar süren gözde hassasiyet, sulanma, batma yanma gibi tamamen geçici olan belirtiler, kullanılan göz damlaları ve verilen ilaçlarla en az seviyede hissediliyor.





Bu yöntemi neden önerdiğinizi söyleyebilir misiniz?

Çok güvenilir ve risksiz bir lazer yöntemi olması nedeniyle son üç yıldır tüm excimer lazerlerimi bu yöntemle yapıyorum ve hastalarım sonuçtan çok memnun. Yukarıda saydığım sayısız yararlarından dolayı bugün için en risksiz en ideal lazer yöntemlerinin başında Transprk No Touch temassız lazer geliyor.