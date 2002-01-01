Vücudun her bir noktasında bir zincir halinde bulunan lenf bezleri enfeksiyonlar ile mücadelede büyük önem taşıyor. Lenf bezi şişmesi ise bu mücadelede karşılaşılan ciddi sorunların habercisi olabiliyor.

Yumuşak ve yuvarlak bir dokuya sahip olan lenf bezleri ürettikleri antikorlar sayesinde vücutta görülen enfeksiyonların ve zararlı hücrelerin yok edilmesini sağlıyor. Lenf bezinde şişme hemen hemen herkeste görülüyor. Fakat bu durumun uzun sürmesi ya da o bölgede aşırı hassasiyetin artarak devam etmesi halinde mutlaka bir uzman görüşü almak gerekiyor.



Lenf bezi şişmesi nedir?

Kasık, boyun ya da koltuk altı gibi pek çok bölgede yerleşmiş vaziyette bulunan lenf bezlerinin normal şartlarda bezelye tanesi kadar büyüklüğü bulunuyor. Lenf nodlarının büyümesi lenf bezi şişmesi problemini ortaya çıkarıyor. Özellikle bakteri, soğuk algınlığı ya da enfeksiyon sebebi ile lenf bezi şişmesi meydana geliyor.



Kulakta iltihaplanma, diş apnesi, kabakulak ya da tüberküloz gibi hastalıklar da sorunu tetikliyor. Bunların dışında ise iyi pişmemiş çiğ kalmış etlerin sürekli olarak tüketilesi de aynı sorunu ortaya çıkaran bir başka neden olarak gösteriliyor.



AIDS ve Lupus da bağışık sisteminde görülen zayıflık nedeniyle ortaya çıkıyor. Bağışıklık sisteminin zayıflaması lenf bezi şişmesi için en etkili sebep. Kan kanseri ve Kan dokusu kanseri yani lenfoma rahatsızlığı da kendini lenf bezi şişmesi ile ele veriyor.



Lenf bezi şişmesi kaç günde geçer?

Virüs, bakteri, enfeksiyon ya da soğuk algınlığı gibi sebepler ile ortaya çıkan lenf bezi şişmesi bu rahatsızlıkların tedavi edilmesi ile birlikte normal boyutlara dönüyor. Fakat bazı durumlarda şişkinlik süreklilik arz ediyor. Özellikle lenf bezi şişmesinin altında yatan sebep kanser ise kanser tedavi edilmeden şişme ortadan kalkmıyor. Fakat kemoterapi döneminde kısmen de olsa azalma görülüyor.



Lenf bezi şişmesinin belirtileri nelerdir?

Lenf bezi şişmesi sorunlarında gözle görülür bir büyüme söz konusu oluyor. Bunun yanı sıra el ile problemli bölgeye yapılan muayenede büyük bir ağrı ortaya çıkıyor. Büyüme yaşanan bölgede iltihaplanma da bazı hastalarda görülen belirtiler arasında bulunuyor. Tüm bunlar ile birlikte burun akıntısı ya da ani ateşlenme gibi sorunlar da mevcut ise hiç vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmakta yarar var. Lenf bezi şişmesi kasık bölgesinde sıkça meydana geliyor. Bu duruma kilo kaybı, ağrı ve gece terlemeleri de eşlik ediyor. Bunun yanı sıra lenf bezi şişmesi boyun bölgesinde meydana geliyor ise soğuk algınlığı, bademcik iltihaplanması ya da kabakulak gibi durumların habercisi oluyor. Boyunda görülen lenf bezi şişmesi artıyorsa gırtlak ya da ağız kanserinin de belirtisi olabiliyor. Hamilelikte lenf bezleri büyümesi de görülebilir. Bu durum sürecin getirdiği bir sonuç olmakla birlikte yine de ihmal edilmemesi gerekiyor.







Lenf bezi şişmesi nasıl tedavi edilir?

Lenf bezi şişmesi sorununun tedavi edilebilmesi için öncelikle altta yatan sebep araştırılıyor. Vücutta görülen bir iltihaplanma nedeni ile ortaya çıkan büyümeler hekim önerisi ile kullanılan antibiyotikler yardımı ile tedavi ediliyor. Lenf bezlerinde görülen büyüme genellikle olağan kabul edilse de ağrılı ve iltihaplı büyümenin altından ciddi sağlık sorunları çıkıyor. Bazı kanser hastalarında cerrahi müdahale yapılmadan lenf bezi şişmesinde düzelme görülmüyor. Radyoterapi ya da ışın tedavisi de büyümeyi durdurabiliyor.



Lenf bezi şişmesine bitkisel çözüm yolları nelerdir?

Vücuda giren zararlı mikroorganizmalar ile savaşan lenf bezleri sağlıklı bir yaşam için daha pek çok yararı bulunuyor. Özellikle enfeksiyona bağlı olarak belli dönemlerde hemen hemen herkeste lenf bezi şişmesi meydana gelebiliyor. Antibiyotik kullanımı ile sağlıklı bir hale gelebiliyor olsa da bitkisel kürler de lenf bezinde görülen büyümeye de kimi zaman iyi gelebiliyor. Dinlenme ve düzenli uyku bu rahatsızlıkla baş etmenin en önemli yolları arasında sayılıyor. Bunun yanı sıra sarımsak tüketilmesi ve karbonhidratlı yiyeceklerde uzak durmak da büyümeyi engelliyor. Vücut; bakır, folik asit, demir, potasyum, selenyum ve magnezyum bakımından zengin olan gıdalar ile güçlendirilirse şişkinliğin de kısa sürede normalleştiği görülür. Ceviz, fındık, keçi boynuzu, ıspanak ve pekmez gibi gıdaların tüketimi arttırılmalı. Ayrıca bal, arı sütü ve polen ile de takviye alınabilir. Bu takviyeler bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor.