menu

close

menu

close

menu

close

Limonun faydaları

Turunçgiller arasında yer alan ve C vitamini içeriği yüksek limonun en önemli özelliği antioksidan olması.
 İşte limonun diğer faydaları.
•    Vücut sıvılarının pH değerini dengeler.
•    Vücuda çeviklik kazandırır. Enerji verir ve iştah açar.
•    Karaciğeri temizler.
•    Bağırsakları temizler.
•    Böbrek ve safra taşlarının çözülmesine yardımcı olur.
•    Beyin sağlığını korur.
•    Anti mikrobiyal özelliği sayesinde enfeksiyonlara karşı koruyucudur.
•    Diş etlerini kuvvetlendirir. Doğal bir beyazlatıcı etkisi vardır.
•    Yüksek tansiyona iyi gelir.
•    Kansere karşı koruyan bileşenler içerir.
•    Göz sağlığını korur.
•    Gribe karşı vücudu güçlendirir.
•    Cilt üzerinde kullanıldığında enfeksiyonu önler.
•    Cilde parlaklık verir.
•    Kaşıntıya iyi gelir.
•    Sindirime yardımcı olur.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler