Turunçgiller arasında yer alan ve C vitamini içeriği yüksek limonun en önemli özelliği antioksidan olması.
İşte limonun diğer faydaları.
• Vücut sıvılarının pH değerini dengeler.
• Vücuda çeviklik kazandırır. Enerji verir ve iştah açar.
• Karaciğeri temizler.
• Bağırsakları temizler.
• Böbrek ve safra taşlarının çözülmesine yardımcı olur.
• Beyin sağlığını korur.
• Anti mikrobiyal özelliği sayesinde enfeksiyonlara karşı koruyucudur.
• Diş etlerini kuvvetlendirir. Doğal bir beyazlatıcı etkisi vardır.
• Yüksek tansiyona iyi gelir.
• Kansere karşı koruyan bileşenler içerir.
• Göz sağlığını korur.
• Gribe karşı vücudu güçlendirir.
• Cilt üzerinde kullanıldığında enfeksiyonu önler.
• Cilde parlaklık verir.
• Kaşıntıya iyi gelir.
• Sindirime yardımcı olur.