Limonun faydaları

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Turunçgiller arasında yer alan ve C vitamini içeriği yüksek limonun en önemli özelliği antioksidan olması.

İşte limonun diğer faydaları.

• Vücut sıvılarının pH değerini dengeler.

• Vücuda çeviklik kazandırır. Enerji verir ve iştah açar.

• Karaciğeri temizler.

• Bağırsakları temizler.

• Böbrek ve safra taşlarının çözülmesine yardımcı olur.

• Beyin sağlığını korur.

• Anti mikrobiyal özelliği sayesinde enfeksiyonlara karşı koruyucudur.

• Diş etlerini kuvvetlendirir. Doğal bir beyazlatıcı etkisi vardır.

• Yüksek tansiyona iyi gelir.

• Kansere karşı koruyan bileşenler içerir.

• Göz sağlığını korur.

• Gribe karşı vücudu güçlendirir.

• Cilt üzerinde kullanıldığında enfeksiyonu önler.

• Cilde parlaklık verir.

• Kaşıntıya iyi gelir.

• Sindirime yardımcı olur.