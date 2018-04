Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinde, kadınların düzenli olarak kendilerine meme muayenesi yapması, erken teşhis için en önemli adım. Peki meme kanserinde risk faktörleri neler, meme muayenesi nasıl yapılır, meme kanseri tedavisinde ne gibi yöntemler uygulanıyor?

Tedavilerdeki gelişmeler meme kanserinden ölümü azaltsa da yine de kadınlardaki kanser ölümlerinin en sık görülen ikinci sebebi. Her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığı düşünülürse kadınlardaki en sık görülen kanser türü demek de yanlış olmaz.Özel Ortadoğu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bayrak, kişinin kendi meme muayenesini yapabileceğini belirtti. belirtti. Kadınların kendi meme muayenesini ayda bir yapmaları gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Mehmet Bayrak, bu konuda şu bilgileri verdi: "20 yaşından sonraki her kadın mens'ten bir hafta sonra ve menopoz sonrası ile belirli bir günde yapılmalıdır. Önce ayna karşısında memede, ciltte bir değişiklik, cildin içine çökmesi ya da ciltte tümseklik bu muayene ile görülebilir. Daha sonra ise uzanarak meme muayenesi yapılabilir. Her ay düzenli olarak kendi meme muayenesini yapan kadınlarda meme kanseri teşhisi daha erken konulmakta ve yaşam süresi daha uzun olmaktadır."Amerikan Kanser Topluluğu'nun 20 ve 30 yaşlardaki her kadının en az 3 yılda bir klinik muayene olması gerektiğini öngördüğünü belirten Op. Dr. Mehmet Bayrak, aynı topluluğun 40 yaşındaki kadınlarda ise her yıl tarama testi kullanılmasını önerdiğini söyledi. Op. Dr. Mehmet Bayrak, meme kanserindeki risk faktörlerini de şöyle açıkladı: "Meme kanserinin sebebi tam olarak bilinmese de hastalığa sebep olan bazı risk faktörleri bilinmektedir. Bazı faktörler bizim tarafımızdan değiştirilemez (yaş, cinsiyet, genetik, aile hikayesi gibi). Diğer bazı faktörler ise örneğin sigara, alkol ve diyet kişi tarafından engellenebilir."Op. Dr. Mehmet Bayrak meme kanserinin (göğüs kanseri) tedavisi konusuyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Lokal tedavi vücudun diğer yerlerine yayılmamış tümörü tedavi etmek için kullanılır. Cerrahi ve ışın tedavisi sistematik lokal tedavidir. Sistematik tedavi meme dışına yayılan tümörlerde geçerlidir. Kemoterapi, hormon tedavisi ve ışın tedavisi sistemik tedavidir. Cerrahi tedavide ise amaç mümkün olduğunca tümörün hepsini çıkarmaktır. Erken evre tümörlerinde meme koruyucu cerrahi ve ışın tedavisi artık başarı ile uygulanmaktadır."(CİHAN)