Dilara Koçak İle İyi Yaşam kitabından öneriler...

Metabolizma, “vücuttaki tüm kimyasal değişmeleri içine alan süreç” olarak özetlenebilir. İki kısmı vardır.



1) Anabolizma: “Yapım metabolizması” anlamındadır. Yediğimiz besinlerden dokuların yapımı işlemlerini içerir.



2) Katabolizma: “Yıkım metabolizması” anlamındadır. Dokuların yıkım işlemlerini içerir. Her bireyin metabolik hızı, yani hayatını devam ettirmek için harcadığı enerji (kalori) farklıdır. Buna “bazal metabolizma hızı” denir.



Bazal metabolizma hızı (BMH)

Bazal koşullar altında temel metabolik olayların (solunum, dolaşım, mide-bağırsak faaliyetleri, kas tonusu, vücut sıcaklığının korunması gibi) sürdürülmesi ve çeşitli organların (böbrek, karaciğer ve endokrin bezler) fonksiyonlarını devam ettirmesi için harcanan enerjidir. Yani, hiç hareket bile etmeden, 24 saat boyunca yatar durumda harcanan enerjidir. Bu, bazı bireyler için hızlı, bazı bireyler için genetik olarak yavaş olabilir. Tiroid hormonunun yavaşlığı da, az enerji harcanmasına, yani bazal metabolizma hızının yavaşlığına neden olabilir. Bu bireyler az yemek yeseler dahi çok hızlı kilo alabilirler.



Enerji

Enerji, “iş yapabilme kapasitesi”dir. Vücudumuzun enerjisi, yediğimiz besinlerle sağlanır. Otomobilin benzini olmadan çalışmaması gibi, vücudumuzun benzini de yiyeceklerdir. Vücuttaki kasların aktivitesi, vücut sıcaklığının sağlanması, korunması ve metabolik olayların gerçekleşmesi için enerjiye ihtiyaç duyulur.



Enerji dengesi

Enerji alımı ile enerji harcaması arasındaki dengeye “enerji dengesi” denir. Bu denge bozulursa, yani enerji alımı enerji harcamasını aştığı zaman, vücutta fazla enerji depolanır ve vücut ağırlığında artış görülür (pozitif enerji dengesi-şişmanlık). Enerji alımı enerji harcamasından az olduğunda ise, vücuttaki depolar kullanılır ve vücut ağırlığında azalma görülür (negatif enerji dengesi-zayıflık).



Normal bir yetişkinin enerji ihtiyacı

• Bazal metabolizma hızına,

• Fiziksel aktivite enerjisine

• Besinlerin termik etkisi için harcanan enerjiye göre değişir.

Besinlerin termik etkisi total enerji gereksiniminin yüzde 5-10’unu oluşturur. Pratikte bazen bu faktör eklenmeden enerji gereksinimi hesaplanmaktadır

Enerji gereksinimi; yaş, vücut kompozisyonu, vücut cüssesi, çevre sıcaklığı, iklim, gebelik, emziklilik durumu gibi faktörler nedeniyle, bireyler arasında farklılık gösterir. Belirli patolojik durumlarda (endokrin bozukluklar, ateş, enfeksiyonlar, yanık, travma gibi) da enerji gereksinimi değişebilir.

Uyku sırasında bile, vücudumuz enerji harcamaya devam eder, tüm organlar çalışır. Ancak çalışma hızları birbirinden farklıdır.

