Mevsim geçişlerindeki eklem ağrılarına dikkat!

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Mevsim geçişleri havadaki elektrik yükünün artmasıyla insan üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor.

Boyun, bel ve küçük eklem ağırlarının mevsimsel geçişlerde sık rastlandığına dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Öztürk, gereken önlemlerin alınmadığı takdirde ağrıların artarak daha büyük sorunlara neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Toplumumuzda her 10 kişiden 8’i hayatının bir döneminde bel ağrısı çekiyor. Özellikle mevsim geçişlerinde bu ağrılar daha da artış gösteriyor. Mevsim geçişlerinde sıcaklık, nem, rüzgar, hava basıncı ve elektriksel yükler gibi faktörler ani değişikliklere yol açabiliyor. Bu değişiklikler ise insan vücudunun dengesini bozarak, metabolik ve psikolojik şikayetlere neden olabiliyor.

Bu şikayetler kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Bazı insanlar bu dönemi hafif ağrılarla geçirirken bazıları ise şiddetli ağrılardan dolayı yatak istirahati yapabiliyor. Bel ve boyun ağrılarının ciddi sorunlara yol açabileceğini söyleyen Öztürk bu mevsimde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralıyor;

• Ağrılı bölgelere buz uygulayın.

• Kronik ağrı hastalığınız varsa ilaçlarınızı düzenli alın.

• Ağrıları ağrı kesiciler ile geçirmeye çalışmayın, her ağrıda ağrı kesici içmeyin.

• Hava durumuna uygun giyinin, soğuk ve esen yerlerde durmayın.

• Kaslarınızı çalıştırıcı ufak egzersizler yapın.

