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Meyve-sebze ömrü uzatıyor!

Uzmanlara göre, günde 7 kez ya da daha çok meyve-sebze tüketmek, kanser ve kalp hastalıklarından ölme olasılığını azaltıyor.
İngiliz bilimadamlarının, Ulusal Sağlık Anketi verilerini kullanarak, 65 bin 226 kadın ve erkek üzerinde yaptığı araştırma, meyve-sebze tüketimi arttıkça, kişilerin ömrünün uzadığını ortaya koydu. Uzmanlar değerlendirmede, sigara ve alkol alışkanlığı gibi faktörleri de hesaba katmaya çalıştıklarını açıkladı. Uzmanlar, özellikle taze meyve-sebzelerin en güçlü koruyucu etkiyi oluşturduğuna dikkati çekerken, araştırma ekibinin lideri Oyinlola Oyebode, günde birkaç porsiyon meyve-sebzenin bile "hiç yoktan iyi" olduğunu vurguladı.
Oyebode, meyve-sebzelerin, içerdikleri antioksidanlar sayesinde hücreleri tamir ettiğine, aynı zamanda sağlık için gerekli olan lif ve mikro besinleri ihtiva ettiklerine dikkati çekti. (AA)
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