Potasyum, kalsiyum, demir ve fosfor minerallerinden zengin olan pırasada B grubu vitaminler ve A vitamini de bol miktarda bulunuyor.

Sindirim sistemi, mide ve bağırsak rahatsızlıkları üzerinde olumlu etkisi olan pırasa, deri hastalıklarına ve damar sertliğine de iyi geliyor. Bağırsakları yumuşatıcı etkisi ile hemoroit hastalarını rahatlatan pırasa, çorba olarak tüketilirse sindirim sistemine daha faydalı oluyor. İdrar söktürücü etkisi de bulunan bu sebze, anne sütünü de artırıyor.



Nasıl tüketeceğiz?

Pırasanın çok küçük parçalara ayrılmaması ve doğranırken mutfak robotu kullanılmaması gerekiyor. Pişirildikten sonra hemen tüketilmesi önerilen pırasanın kıyma ile desteklenmesi, tek tabakta birçok vitamin ve minerali buluşturma şansı veriyor.



