Ataklar ne kadar sürer, neler tetikler? İşte uzmanından migreni tanıma rehberi...

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertaş 'Bir migren hastası ayın 10 günü ağrı kesici kullanırsa, her gün ya da gün aşırı baş ağrısı çeker' dedi.



Tekrarlayıcı baş ağrısı ataklarından oluşan ve nörolojik bir hastalık olan migren tipi baş ağrılarıyla ilgili bilgi veren Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertaş “Bir migren hastası ayın 10 günü ağrı kesici kullanırsa, her gün ya da gün aşırı baş ağrısı çeker. Her gün çekilen baş ağrıları aslında aşırı alınan ilaçlar yüzünden de olur. Bu ilaçlar her gün alınmadığında günlük ağrılar kayboluyor ya da daha seyrekleşir. Ama bunu sağlamak için iki ay süreyle ağrı kesiciden uzak kalmak gerekir” dedi.



ATAKLAR 4-72 SAAT SÜREBİLİYOR

Prof. Dr. Mustafa Ertaş, Migren atağı sırasında beyin zarında ve beyin zarı damarlarında bir tür iltihaplanmanın olduğunu söyleyerek bunun ağrıya neden olduğun ifade etti. Prof. Dr. Ertaş sözlerine şöyle devam etti; "Beyinde aşırı bir duyarlılık hali gelişiyor. Hastanın ağrısı başın sağ ya da sol tarafında olmak üzere tek bir taraftaysa, ağrıları şiddetli oluyorsa, zonklayıcı tipte bir ağrıysa, ağrı sırasında bulantı, ışıktan rahatsız olma gibi özellikler varsa ve başını hareket ettirdiğinde ağrı artıyorsa; büyük olasılıkla migrenden söz etmek gerekiyor. Belirtilerin birkaçının dahi olması migren tanısını güçlendiriyor. Ayrıca çok iyi koku alma ve ağır kokuların rahatsız etmesi de migren için ayırıcı bir özelliktir. Ataklar 4-72 saat sürebiliyor ve aniden ortaya çıkıyor.



Migren hastalığı bulunan kadınların yüzde 60’ında baş ağrısı atakları adet dönemlerinde sıklaşıyor. Sadece adet dönemlerinde görülen bir migren türü bile bulunuyor. Kadınların yarıdan çoğunda hamilelik sırasında, özellikle de ikinci ve üçüncü üç aylık dönemlerde migren açısından bir iyileşme görülebiliyor. Yüzde 15 oranında ise migren bulguları hamilelik döneminde kötüleşebiliyor. Hastanın migren ağrıları, hamilelik bittiğinde ve tekrar adet görmeye başladığında geriye dönüyor. Genler de migrende hazırlayıcı rol oynuyor. Ancak anne-babasında migren olan birinde mutlaka bu hastalık ortaya çıkacak diye bir kural yok. Ailede birilerinin migrenli olması, riski 1.5-2 kat artırıyor. Nörolojik belirtiler gösteren auralı migrende genetik etkiler çok daha etkili; riski yaklaşık dört kat daha fazla yükseltiyor. Her gün kullanılan ağrı kesiciler ağrıyı kronikleştiriyor.



Baş ağrısı ya da migren için değil her gün, ayda 10 gün bile ağrı kesici almak, ağrıyı kronikleştiriyor. Bir migren hastasına teşhis koyulduğunda 80 yaşında bile olsa asla her gün ağrı

kesici kullanmaması gerekiyor. Çünkü 50 yıl önceki migren, 50 yıl sonra canlanabiliyor. Bir migren hastası ayın 10 günü ağrı kesici kullanırsa, her gün ya da gün aşırı baş ağrısı çekiyor. Her gün çekilen baş ağrıları aslında aşırı alınan ilaçlar yüzünden de oluyor. Bu ilaçlar alınmadığında günlük ağrılar kayboluyor, ayda bire iniyor ya da daha seyrekleşiyor. Ama bunu sağlamak için iki ay süreyle ağrı kesiciden uzak kalmak gerekiyor.



MİGRENİ TETİKLEYEN ETMENLER

Prof. Dr. Mustafa Ertaş, migreni tetikleyen etmenleri de şöyle sıraladı; "Kadınlarda adet (Adetten 2-3 gün öncesinden adet bitimine dek), Rüzgar, lodos, hava değişikliği, Parlak ışık, güneş, Öğün atlamak, Uykusuzluk, Fazla uyku, Yorulmak (Örneğin kardiyo egzersizleri), Stres veya her tür ani duygu değişimi, Sigara dumanı, keskin kokular, Doğum kontrol hapları, Şarap (Özellikle kırmızı), bira gibi mayalı içkiler, Bazı hastalarda (Hastadan hastaya değişiklik gösterebilen) gıdalar".



3 SORUDA MİGREN TESTİ

Prof. Dr. Ertaş, "Eğer son 3 ay içinde iki veya daha fazla baş ağrısı yaşadıysanız ve bu ağrılar engelleyici veya bir doktora danışma ihtiyacı duyuracak şiddette olduysa: Ağrı sırasında hiç ışıktan rahatsız oldunuz mu? Ağrı sırasında hiç mideniz bulandı mı? Ağrınız nedeniyle en az bir gün işe ya da okula gidemediğiniz oldu mu? Değerlendirme eğer bu üç sorunun ikisine “Evet” diyorsanız ağrınızın migren olma ihtimali yüzde 90’ın üzerinde. Mutlaka bir nöroloğa başvurmanız gerekir" dedi.



