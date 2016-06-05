Mind Body Festival, 3-4-5 Haziran 2016 tarihleri arasında Santralistanbul’da.

Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek adına, hergün spora gitmek, haftada 6 gün yoga yapmak, taze ve organik beslenmek, bunlar sizi gerçekten sağlıklı bir birey yapıyor mu?

İşte tüm bu soruların cevaplarını bulmak için 3-4-5 Haziran 2016 tarihlerinde Santralistanbul’da olun.

MindBody Festival ekibi; Sağlıklı yaşam için tek bir doğrudansa, farklı deneyimler ile herkesin kendi formülünü keşfetmesi gerektiğine inanıyor. Bu sebeple, çeşitli ülkelerden, yoga, pilates, gyrotonic, dans, tai chi, chi quong, biyoterapi, ayuverda ve sağlıklı beslenme gibi alanlarda, tüm dünyanın takip ettiği uzmanlarla uygulama yapma imkanı bulabileceğiniz, doktorlar, filozoflar ve tasavvuf uzmanları önderliğinde seminer,söyleşi ve atölye çalışmalarıyla dolu dolu bir program hazırladı. Bilgi için tıklayın.

