Miyomlar kısırlığa neden olur mu? 4 soru 4 cevap

Bu makalede miyomlar kısırlığa neden olur mu? sorusunun yanıtına bakıyoruz. Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Naki, miyomların gebe kalmayı zorlaştırdığını belirtiyor. "Miyomlar tek bir düz kas hücresinden köken alarak gelişir ve tüm kadınların %20-30’unda görülebilir. Bu durum miyomların birçoğunun belirti vermemesine ve otopsiden önce tanı konulamamasına bağlıdır. Otopsi çalışmalarında bu oran %80 civarındadır. 18 yaş altında nadiren görülürken menopozdan sonra sıklıkla küçülüp büzüşürler" diyen Prof. Dr. Naki'nin paylaştığı bilgiler şöyle: (Bu makalenin ardından miyom nedir, miyom belirtileri nelerdir? balıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

MİYOM OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Naki, miyom belirtilerine ilişkin soru üzerine şu yanıtı veriyor:

Miyomların çok büyük bir kısmı belirti ve klinik bulgu vermezler.

Belirtileri olan bireylerde en sık klinik bulgu anormal kanamadır ve miyomu olan hastaların %30’unda görülür.

Anormal kanama, miyomun rahim iç zarı basısına bağlı gelişen ülser ve düzensiz dökülmeye bağlıdır.

Sıklıkla miyomlar karın alt bölgesinde kitle şeklinde kendisini gösterir ve tüm karın içini dolduracak kadar büyüyebilir.

Miyomun mesaneye basısına bağlı olarak gece idrara çıkma isteği, sık idrara çıkma veya idrar torbasında idrar birikimi gelişebilir.

Miyomun kalın bağırsağa basısı sürekli gaz çıkarma hissi ve kabızlığa yol açabilir.

Miyomun arkaya doğru basısına bağlı olarak sırt ağrısı ve bacaklardan aşağı doğru yayılan ağrı görülebilir.

Vajinal basıya bağlı cinsel ilişkide ağrı görülebilir. Eğer daha fazla büyürse idrar borusuna bası gelişebilir ve böbreklere doğru idrar birikimine neden olabilir.

Bazen saplı subseröz miyomun kendi etrafında dönmesi veya miyomun yapısının bozulması ağrılı adet görme ile sonuçlanabilir.

Bazen submukozal miyom saplı olabilir ve rahim ağzından dışarı çıkarak ağrı ve kasılmalara neden olur.



MİYOMLAR GEBELİKTE NE TÜR SORUNLARA YOL AÇABİLİR?

Gebelikte düşük veya bebeğin eşinin erken ayrılmasına neden olabilirler.

Gebelik submükoz bir miyomun üzerine tutunursa, plasenta gelişimi yetersiz olacağı için düşük gelişebilir veya düşük oluşmaz ise artmış bir eş ayrılması riski vardır.

Karneöz (kırmızı) dejenerasyon görülebilir. Büyüyen miyoma kan desteğinin azalması ile gelişir. Ciddi ağrıya neden olur fakat bu ağrı genellikle ağrı kesici ve buzla tedavi edilir.

Bebekte geliş anormallikleri ve doğumda rahim ağzının açılma yetersizliği oluşabilir. Büyük miyomlar yatay geliş veya popo gelişi gibi geliş anormalliklerine neden olabilirler.

Eğer baş geliş ise miyom rahim ağzının açılmasının yetersizliğine neden olur. Bu iki sonuç sezaryen oranlarının artmasına neden olur.

Zamanından önce kasılmalara neden olabilir. Kramplar ve erken kasılmalar gebeliklerde yaygındır fakat erken doğum oranlarını artırmaz.



MİYOM NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Miyom tanısı rutin genital muayene sırasında düzensiz büyük rahmin hissedilmesi üzerine şüphe ile konulur. Miyomdan şüphelenilir ise ultrasonografi en iyi ve en ucuz seçenektir. Karından (büyük miyomlar için), vajinadan (küçük miyomlar için) ultrasonografi yapılabilir. 35 yaşından sonra anormal kanama ile başvuran tüm hastalardan rahim kanseri veya rahim iç zarının kalınlaşmasının dışlanması için rahim iç zarından örnekleme yapılabilir. Ultrasonografi ile miyomun sayısı, yeri ve çapı değerlendirilir. Kansızlığın değerlendirilmesi için tam kan sayımı istenir ve kanama-pıhtılaşma testleri yapılabilir.

MİYOMLU HASTALAR NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Miyomlu kadınların çoğu belirti vermezler ve sadece takip edilmelidirler. Hiçbir tedaviye gerek yoktur.

En iyi takip yöntemi miyomun büyümesi durana kadar her 6 ayda bir ve sonra yılda bir genital muayene yapılır. Büyüme hızını takipte seri ultrasonografi incelemeleri kullanılır. Eğer hastada belirti varsa belirtiler tedavi edilmelidir.

Takipte ilk aşama ilaç tedavisidir ve eğer ihtiyaç duyulursa rahim koruyucu cerrahi tedavi yapılır. Kesin tedavi rahmin alınmasıdır.

Konservatif cerrahi tedavi rahim koruyucu miyom çıkarılması ameliyatıdır. Miyom çıkarılır ve rahim korunur. Bu tedavi robotik cerrahi, laparoskopi, histeroskopi veya açık ameliyat şeklinde yapılabilir.

Kesin tedavi (yumurtalıklar alınır veya alınmaz) rahmin alınmasıdır.

Yumurtalıkların alınması hastanın hormon durumuna ve yaşına bağlıdır. Bu ameliyatlar vajinal yoldan, robotik, laparoskopik veya açık (rahimin boyutu ve cerrahın deneyimine bağlı) şekilde yapılabilir.



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