Mobilyalarınız omurganızla dost mu?

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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Öztürk, ev ve ofislerinizde kullandığınız mobilyaların sağlığınızla bağlantısını anlatıyor.

Ofiste ergonomi

Omurga, vücudumuzu birbirine bağlayan bir köprüdür. Beynimizden çıkıp kuyruk sokumuna kadar uzanan ve pek çok organın rahat çalışmasını sağlayan omurgamızın sağlığını mutlaka düşünmeliyiz. Yanlış hareketler ve duruş pozisyonları, ağır yükler ve uzun süreyle aynı pozisyonda kalmak omurga sağlığını olumsuz etkiler. Çalışan insanlar gün içerisinde uzun saatler boyunca masa başında oturduğu için sandalyelerinde mutlaka bel desteği bulundurmalıdır. Masa ve sandalyenin pozisyonu ve bilgisayarın konumu duruş bozukluğuna neden olmayacak şekilde ayarlanmalıdır.



Sağlıklı insan yattığı yerden belli olur

Yüz üstü yatmak, kolu yastık altına alarak kolun üstüne yatmak yerine sırt üstü yatmayı alışkanlık haline getirmek gerekir. Vücut sağlığı açısından en önemli bölge sırt, omurlar ve bel bölgesidir. Bu sebeple bu bölgeleri destekleyici, omurga doğal eğriliklerini koruyan, vücuttaki eğriliklerin artma ve azalmasına yol açmayan, uygun bir yatakta yatmak idealdir. Aksi takdirde bel ve sırt ağrılarıyla, halsiz ve yorgun kalkar; uzun vadede ciddi sağlık problemleri yaşayabilirsiniz.



En iyisi bile olsa yatağınızın ideal kullanım ömrü 5-8 yıl arasıdır. Yatağın sertliği, yastığın şekli ve yüksekliği ile rahatlık ilişkisi kişiden kişiye değişse de ortopedik yastık ve yataklar tercih edilmeli; hatta mümkünse misafirler için de aynı rahatlık sağlanmalıdır. Özellikle doğru yastık-boyun sağlığı ilişkisi düşünüldüğünde, rahat ettiğiniz yastığı yanınızda taşıyarak seyahatiniz esnasında da konforunuzu sağlayabilirsiniz.



Doğru yatağı seçtiğinizden emin misiniz?

Yatak ve yastığın gözenekli, geniş, dokulu ve sıkı dokunmuş olmasına dikkat edilmeli. Sert-yumuşak-orta yumuşak oluşu fark etmez; önemli olan sizin üzerinde rahat edip etmediğinizdir. Yatağınızı bazanıza göre almak yerine bazanızı yatağınıza uyacak şekilde seçmeye çalışın; sert yataklara yaylı olmayan baza seçmek gibi. Satın almadan önce mutlaka yatağa uzanarak rahatlığını kontrol edin; en rahat denen yatağı bile sizin anatominiz ve omurganız sevmeyebilir. Sert ve yüksek yastık kullananlar iki yastık üst üste koymamalıdır; zira boynunuz yataktan uzaklaşacağı için ağırlık merkezi haline gelir ve boyun omurlarınızla omuzlarınıza binecek yük fazlalaşır.



Yastığınızın içerisindeki malzemeler kimi yerlerde topak olup sertleşmiş kimi yerlerde tam tersi yumuşamış olmasın; düz ve homojen olsun. Yine tercihen boyun bölgesini destekleyici ve omurlarınızı yormayan yastıkları tercih edin. Boynunuzda boşluk kalmaması için bu tarz yastıklardaki dolguların ideal ölçüsü, boynunuzla omuzunuzun bitimi arasındaki mesafe kadar olmalıdır.



Salonda sağlıklı yaşamak

Ofiste, yatak odasında olduğu kadar oturma odasında da omurga dostu mobilyalar kullanmakta fayda var. Berjer ya da tekli koltuklarda otururken, derinse, arkanıza belinizi destekleyecek ancak sizi öne çok çıkartmayacak ölçüde kırlent kullanabilirsiniz. Ayak pufu bedeninizin doğru ve ağırlığı eşit dağılan pozisyon alması için faydalı olabilir.

Vücut anatomisini zorlayan, çok yumuşak ya da sert, sırtı desteksiz, arkaya çok fazla esneyen ve yaslanmak için genişliği derin olan koltuklarda oturmak omurgayı zorlayabilir. Kolçaklı, vücut ortopedisini destekleyen, çökmemiş minder ya da kırlentler, yine oturduğunuz zaman eskidiği için iskeletini hissetmeyece��iniz koltuklarda yaşamak, omurga sağlığınız için yapabileceğiniz en doğru seçimdir.



