Obeziteyle mücadelede kahve

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Kahvenin, obeziteyle mücadeleye yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz?

Kahvenin içindeki bir bileşiğin kilo alımını önleyebileceği belirlendi. ABD'deki Georgia Üniversitesi'nden bilim adamlarının fareler üzerinde yaptığı araştırma, kahvenin içindeki klorojenik asit adlı maddenin kilo alımını önlediğini gösterdi.



Çok yağlı yiyeceklerle beslenen farelere 15 hafta boyunca yüksek dozda klorojenik asit (CGA) veren bilim adamları, bu asidin kilo alımını önlemenin yanı sıra kan şekerini düzenlemeye, insülin direncini ve hayvanların karaciğerindeki yağlanmayı azaltmaya yardımcı olduğunu belirtti.



Ancak bilim adamları, sonuçlarının fincan fincan kahve içilmesi gerektiği anlamına gelmediği uyarısında bulunarak bulguların kilo vermek için fazladan yardıma ihtiyaç duyanların tedavisi için CGA'nın kullanımınına ışık tuttuğunu vurguladı. Bilim adamları ayrıca kahvede bol miktarda bulunan CGA'yı elma, domates, armut, yaban mersini gibi meyvelerin de içerdiğine dikkati çekti.



Araştırmanın sonuçları "Pharmaceutical Research" dergisinde yayımlandı.



