Uzun süre oturarak çalışıyorsanız, omurga hastalıklarından muzdarip olabilirsiniz. İşte omurganızı korumak için dikkat etmeniz gerekenler...

Kas yapınız zayıfsa, kilonuz olması gerekenden fazlaysa, masa başı bir işiniz varsa, günlük yaşantınızda sürekli ayakta duruyor veya beden gücü kullanıyorsanız, sigara içiyorsanız, düzenli spor yapmıyorsanız omurga hastalıklarına %75 oranında adaysınız demektir. Omurga ile ilgili hastalıklar sırt ve beldeki kasların zayıflığı ile başlıyor; boyun ve belde düzleşme, bel ve boyun fıtıkları, omurga kaymaları, eğrilikler, ileri yaşlarda kireçlenme ve omurga kanalında darlıklar olarak kendini gösteriyor.

Memorial Antalya Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Bülent Fahri Kılınçoğlu, fıtığa neden olan omurga hastalıklarından korunma yolları ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

6 aydan uzun süren ağrılarınız varsa…

Omurga hastalıklarında ilk belirti ağrıdır. Ağrının oluşumunda kişinin genetik yapısı, kilosu, mesleği, yaşam tarzı, alışkanlıkları, bazen de geçirmiş olduğu kazalar etkili olabilir. Ağrı; problem nerede ise o bölgeden belli belirsiz aralıklarla gelmekte veya bedenin zorlanması ve uzun yürüyüşlerin ardından ortaya çıkar. Bir süre sonra sıklığı artan ve şiddetlenen ağrı, kollara yayılan veya ayaklara doğru inen bir elektrik çarpması hissi oluşturur. Hastalığın ilerlediği durumlarda ağrıya; karıncalanma, yanma, batma ve kuvvet kaybı eklenebilir. Altı aydan uzun süren, belli aralıklarla bacaklarda veya kollarda hissedilen ve geçmeyen ağrılar, omurgada kireçlenme ve fıtığın habercisi kabul edilir.

İç organlar da etkilenebilir

Omurgadaki şikayetlerin bir kısmını; böbrekler, safra kesesi, mide hatta kalp gibi organlara yansıyan ağrılar oluşturuyor. Ani ve ters bir hareketin ardından, kas ve eklemlerin zorlanması veya incinmesi sonrasında oluşan ağrılar da oluşabiliyor. Geçmeyen ağrılarda muayene ve radyolojik incelemelerle %99 oranında tanı konulabiliyor.

Gerekli durumda ameliyat

Omurgada; kireçlenme, omurilik ve sinir sıkışıklığı teşhisi konulan hastaların tedavisinde, öncelikle risk faktörlerini ortadan kaldırmak gerekiyor. Tedavinin başlangıcında; ilaç, istirahat ve fizik tedavi egzersizleri öneriliyor. Alınan önlemlere rağmen hastanın şikayetleri artıyorsa, başarı oranı %95’leri geçen mikro cerrahi ile hastaya konfor sağlamaktadır. Bel fıtığı tedavisinde genel prensip, hastaya ve dokularına en az zarar veren ve iyileşme süreci hızlı olan yöntemin tercih edilmesi. Ameliyat, sadece 2 cm’lik bir cerrahi kesi ile yumuşak dokuların arasından girilerek, kemik doku alınmadan yapılıyor. Ameliyat sonrası dönemde hastalar 4-6 saat içinde ayağa kalkabiliyor ve 18-24 saat sonra taburcu ediliyor. Hasta taburcu edildikten sonra 10 günlük yatak ve 10 günlük ev istirahatinin ardından günlük iş ve sosyal yaşantısına geri dönebiliyor. Bazı hastalara ameliyatın üçüncü haftasından sonra, fizik tedavi ve rehabilitasyon programı önerilebiliyor.

Omurganızı korumak için bunlara dikkat!

- Dengeli ve doğal beslenin.

- Masa başında çalışıyorsanız, sık sık kısa mola verin ve masa başı egzersizleri yapmayı ihmal etmeyin.

- İdeal kilonuzu korumaya dikkat edin.

- Sigara kullanmayın.

- Haftada en az 3 kez, yüzme gibi omurgayı koruyabilecek spor aktiviteleri yapın.

- Kısa mesafeler için asansöre binmek veya araba kullanmak yerine yürümeyi tercih edin.

- Sağlık kontrollerinizi sürekli yaptırın.

- Bedeninizi zorlayacak hareketlerden kaçının ve ağır yükler kaldırmayın.