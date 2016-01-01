2016 yılı beslenme trendleri ve önümüzdeki yıl sıkça duyacağımız fonksiyonel besinler neler?

2016 BAKLİYAT YILI

Bakliyat; nohut, mercimek, bakla, bezelye ve börülce gibi adlarla bilinen yaş sebzelerin kurutularak meyvelerinden ayrılmış tohumlarına verilen genel isimdir. Hem karbonhidrat hem de yüksek protein içeriğiyle beslenmemizde yer alan kaliteli besin kaynaklarındandır. Ayrıca yüksek posa içeriği de bakliyatların besin değerini artıran faktörlerdendir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO), 2016 yılını Türkiye’ nin başlattığı bir girişimle, başta Kanada, ABD, Avustralya, Kenya gibi birçok ülkenin desteğiyle ‘uluslararası bakliyat yılı’ ilan etti.



Siz de beslenmenizde haftada en az 2 kez kurubaklagillere yer açın. Kinoa, karabuğday, yeşil mercimek, nohut, fasulye, barbunyayı salatalarda ve çorbalarda tercih ederek günlük karbonhidrat ihtiyacınızı karşılayabilir, ayrıca bitkisel protein tüketiminizi artırarak metabolizmanızı da hızlandırabilirsiniz.









CHİA TOHUMU

Uzun süre enerji sağladığı ve tokluk hissi verdiği için; güçlü bir tohum olarak birkaç yıldır sıklıkla tariflerde kullanılan chia tohumunun 100 gr’ı yaklaşık olarak 498 kalori, 16 grama yakın protein ve 45 gram karbonhidrat içerir. Enerji ve protein içeriği oldukça yüksektir ve karbonhidratın yüzde 85 ‘i liflerden oluşmaktadır. Bu sayede kan şekeri dengesini sağlar, insülin direncine karşı korur. Yüksek antioksidan etkisi ise bu bitkiyi güçlü kılan bir diğer faktördür. Antioksidanlar hücre yaşlanmasını önler ve serbest radikallere karşı savaşır. Ayrıca omega-3 açısından yağ asitlerinden de oldukça zengindir. Günde 1-2 tatlı kaşığı ölçüde beslenmenizde yer verebilirsiniz.







GOJİ BERRY

Diğer bir ismi ile kurt üzümü olan gojiberry ve yaban mersini gibi orman meyvelerini son yıllarda daha fazla duymaya başladık. Peki bu meyveler nedir ve ne işe yarar? Orman meyvelerinin içerdiği vitamin ve minerallerden dolayı antioksidan aktivitesi çok yüksek. Yaban mersini ise; bilişsel fonksiyonları koruyan bileşenler içerir. Berileri yoğurdunuza ekleyerek, salatalarda kullanarak ya da bir ara öğün seçeneği olarak beslenmenize mutlaka ekleyin. 100 gramı yaklaşık 380 kalori içerir. İçeriğinin yüzde 70’i karbonhidrat, yüzde 12’si protein, yüzde 8’i yağ, yüzde 10’u ise diyet liflerinden oluşmaktadır. İçeriğindeki Germanium kanser önleyici bir bileşendir. Düzenli olarak tüketildiğinde başta karaciğer kanseri olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruyucu etkisi olduğu görülmüştür. Antiaging etkisi nedeniyle de dünyada yaşlanma karşıtı olarak ilan edilmiştir.



ÇİM SUYU

Yüksek ve kaliteli besin ögesi içeriğiyle birçok hastalık için koruyucu olduğu son yıllarda öne çıktı. Buğday çimi suyu, laetril adında güçlü kanser önleyici madde içeriyor. Yapılan bilimsel çalışmalarda buğday çimi suyunun, yüksek antioksidan aktivitesine sahip olduğu ve lösemi hücrelerinin çoğalmasını önlediği tespit edilmiştir. Ayrıca 100’e yakın vitamin, mineral ve besin ögesi içeriği ile günlük beslenmenizde vitamin/mineral gereksinmenizi fazlası ile karşılar. Karaciğeri temizleme gibi bir özelliğe de sahiptir. Diğer önemli bir özelliği de yeteri derece tüketildiğinde kandaki düşük demir seviyesini yükseltir, anemiyi önler. Antiaging özelliğinden dolayı dünyada en trend beslenme önerisi olduğunu önümüzdeki yıllarda sıklıkla duyacağız.



HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU/SÜTÜ

Sıcak bölgelerde özellikle tercih edilen Hindistan cevizi suyu mineral ve sıvı kaybını dengeler. 100 ml’si 23 kalori içerir. Mucizevi etkileri olan bir doğal içecektir. İnsan sağlığına faydaları oldukça fazladır. 100 ml’inde 23 kalori içerir. İçerisinde bulunan doğal şekerler tatlı isteğini bastırarak iştahı baskılar. Ayrıca kan şekerini düzenlemesi yönüyle de kilo vermeye yardımcı bir içecektir. Kolesterolü düşürür, HDL (iyi huylu kolesterolün) artmasını sağlar. Bu özelliğiyle kalp ve damar sağlığını güçlendirir. Ancak tansiyon düşüklüğü olan kişilere önerilmez. Daha çok vejetaryen beslenenler, çiğ beslenmeyi tercih edenler ve inek sütüne toleransı olanların tercih ettiği bir ürün olarak da Hindistan cevizi sütü karşımıza çıkıyor. Genellikle Hindistan cevizi suyuyla karıştırılır ama ikisi çok farklı şeylerdir. Hindistan cevizi suyu taze Hindistan cevizinin ortasından aldığımız sıvı iken, Hindistan cevizi sütü, Hindistan cevizinin etli kısmının suyla karıştırılıp süzülmesinden elde edilir. Kilo vermeye yardımcıdır, özellikle karın bölgesindeki yağları yakmakta oldukça etkilidir.

