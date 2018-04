Oturmayın, hareket edin!

İç Hastalıkları konusunda önemli bir yere sahip olan Annals of Internal Medicine Dergisi’nin 2015 yılının ilk sayısında yayınlanan bir araştırmaya göre; uzun süreli oturanlarda, kanser, kalp hastalıkları ve diyabet başta olmak üzere tüm nedenlere bağlı ölüm sıklığında artış saptandığını biliyor muydunuz?

Hisar Intercontinental Hospital İç Hastalıkları ve Romatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Soy, ‘Bu konuda daha önce yapılmış 47 araştırmanın sonuçlarına göre, az egzersiz yapan ve hareketsiz yaşam sürenler arasında ölüm hızının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Kanada’da yapılan son araştırmaya göre hareketsiz yaşam, kalp damar sistemi hastalığı sıklığı ve kalp damar hastalıklarından ölme riski, kanser sıklığı ve kanserden ölme sıklığı ile diyabet sıklığında artış ile ilişkili bulunmuştur. Yani bu hastalıklar ve bu hastalıklardan ölme olasılığı hareketsiz yaşam sürenler arasında daha yüksek orandadır. Aktif ve hareketli yaşayanlar arasında tüm nedenlere bağlı ölüm sıklığı, hareketsiz yaşayanlara göre %30 daha az saptanmıştır. Esasen 1950 yıllarından beri hareketsiz yaşayanlarda kalp damar hastalıkları sıklığının daha fazla olduğu bilinmekteydi. O yıllarda yapılan bir araştırmada otobüslerde bilet kontrolörlerine göre, otobüs şoförlerinde iki daha fazla kalp krizi saptanmıştır. American Journal of Clinical Nutrition dergisinde Ocak 2015’de yayınlanan ve 300.000 Avrupalının alındığı bir araştırmada ise hareketsiz yaşamın en az iki kat daha fazla ölüme neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada günlük en az 20 dakika ya da haftada 2 saat kadar egzersizin yararlı olduğu görülmüştür. Journal of the American College of Cardiology’de yayınlanan bir başka araştırma da ise yaşlı kadınlarda haftalık en az 2-2,5 saatlik bir egzersizin, günlük yaşamda uzun oturulması gerekse bile, yararlı olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak yaşınız ve işiniz ne olursa olsun, günlük en az 20 dakika, haftalık en az 2 saatlik bir egzersiz ömrünüzü uzatacak; sağlıklı yaşlanmanıza yardımcı olacaktır. O nedenle oturmayın, hareket edin!’ açıklamasında bulundu.