Pankreas kanserinin tedavisinde dev adım

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Fransız bilim adamları, bir virüsü değişikliğe uğratarak sadece pankreas kanseri hücrelerini yok etmesini sağladı.

Fransız bilim adamları, pankreas kanserinin tedavisine çığır açacak bir araştırmaya imza attı.



Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü'nden (Inserm) bilim adamlarının sadece kanser hücrelerini öldürmesi için değişikliğe uğratılan bir virüsle yaptığı araştırma sonuçları tedavi için umut verdi. Laboratuvardaki araştırma, herpes simplex adı verilen virüsten türetilen bu virüsün sağlıklı hücrelere zarar vermeden pankreas kanseri hücrelerinde çoğaldığını ve bunların çoğunu yok ettiğini ortaya koydu.



Bilim adamları, daha sonra değişime uğratılan bu virüsü tümörlü insan hücrelerinin nakledildiği farelere 1 doz enjekte etti. Kemoterapiyle uygulanan bu tedaviden sonra tümörlerin çok küçüldüğü görüldü ve ciddi yan etkilere de rastlanmadı. Araştırmanın sonuçları Inserm'in internet sitesinde yayımlandı.



Pankreas kanseri, kanser türlerinin en ölümcüllerinden. Teşhisten sonra hastaların dörtte üçünden fazlası 1 yıl içinde yaşamını yitiriyor.



(AA)