Paratiroit bezleriniz sağlıklı çalışıyor mu?

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Nedeni henüz bilinmese de kadınlarda erkeklere oranla 2 ile 4 kat daha fazla görülen paratiroit bezi hastalıkları ihmal edildiğinde ölümcül sonuçlar yaşanabiliyor. İşte bu yüzden hastalık hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak gerekiyor.

Tiroit bezinin yanlarında bulunan ve adını bu konumundan alan paratiroit bezleri, sıklıkla tiroit bezleri ile karıştırılsa da vücutta bambaşka ve çok önemli görevler üstleniyor. Kandaki kalsiyum oranının normal aralıklarda kalabilmesi her insan için hayati önem taşıyor ve bu görevi paratiroit bezleri gerçekleştiriyor. 40 yaşın üzerindeki kadınlar çoğunlukta olmak üzere 600 kadında bir görülen paratiroit hastalıkları daha kapsamlı gerçekleştirilen check-up programları sayesinde artık daha kolay teşhis ediliyor. Paratiroidizm hakkında bilinmesi gerekenleri Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi ve Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Tezelman’a sorduk.



Paratioidin fonksiyonları neler?

Paratiroit bezleri, insanların yüzde 85’inde tiroit bezinin yanlarında ve arkasında ortalama 4 tane, 5-6 mm büyüklüğündeki bezler olarak tanımlanıyor. Bazı kişilerde bunların sayısı 3, bazılarında ise 5-6 olabiliyor. Çok küçük de olsalar bu bezlerin vücudun kalsiyum dengesini ayarlamak gibi önemli bir fonksiyonu bulunuyor. Kalsiyum ise kemik dokusu, sinir sistemi ile kalp kasından iskelet kasına kadar tüm kas fonksiyonları üzerinde etkili oluyor ve hayati önem taşıyor.

