Tedavi gören kişilerin yaşam kalitelerinin artırılmasında etkin rol oynayan pilates, egzersizleri sayesinde tedavi sonrası eklemlerde oluşan esneklik ve gücü artırarak, zayıflamış kas gruplarının yeniden kuvvetlendirilmesine yardımcı oluyor.

Pilates ve çeşitli egzersiz hareketleri kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerinin azalmasına yardımcı oluyor. Üyelerinin %50’si kanser ile tanışmış kişilerden olan ve yoğun olarak meme, prostat, cilt ve kan kanseri hastaları ile çalışan Pilates FNB'nin kurucusu Fatma Nur Bilgin, kanserden korunmak isteyenler ve kanser tedavisi görenler için pilatesin önemi hakkında şunları söylüyor:

“Kanser hastaları ile çalışmada en büyük hedefimiz kişilerin yaşam kalitesini artırmak. Pilates ve egzersiz hareketleri ile vücut kaslarımızı ne kadar genişletirsek, kanser riskini azaltmış oluruz. Kanser hastası üyelerimizin bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye destek olarak onların günlük yaşamlarına daha hızlı adapte olmalarına yardımcı oluyoruz. Kanserden korunmak için yeteri kadar fiziksel egzersiz hayatımızın içerisinde bulunması gerekiyor."

