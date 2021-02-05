Pırasanın faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?
Pırasa, Soğangiller ailesindendir. Soğan gibi yapısında kükürtlü bileşikler içerir. Peki, pırasanın faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir? Diyetisyen Salih Gürel konu hakkında önemli bilgiler verdi.
Pırasa sebzesi, zambakgiller familyasından gelmektedir. Pırasa, Akdeniz ikliminde yetişen bir besin kaynağıdır. Her mevsim yetişme özelliğine de sahiptir ancak kış aylarında yetişen önemli bir sebze olarak bilir ve daha çok tüketiriz.
İçerisinde A vitamini B6 vitamini, folik asit, C vitamini, K vitamini, demir, manganez, magnezyum ve kalsiyum mineralleri bulundurur.
PIRASANIN FAYDALARI
- Tansiyon düşürücü etkisi vardır,
- Kan yağlarını düşürmede olumlu etkileri vardır
- Bağırsak faaliyetlerini düzenler
- İçerisinde yağ barındırmadığı için kilo almayı en aza indir
- Lifli yapısı sayesinde kabızlığının önüne geçmemize yardımcı olur
- Homosistein oranını düzenlenmeye yardımcı olur
- Vücutta biriken toksin yani zararlı olan maddelerin tutularak dışarı atılmasını sağlar
- Böbreklerdeki kum ve taşların düşürülmesine yardımcı olur
- Uyku düzensizliklerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
PIRASANIN İYİ GELDİĞİ HASTALIKLAR
Düzenli pırasa tüketimi vitamin ve mineral dengesini korumada yardımcıdır. C vitamini yaraların iyileşmesi ve kolajen üretimi için oldukça önemlidir. Piridoksin (B6) fiziksel güce dayalı aktivitelerde ihtiyaç duyulan enerjiyi açığa çıkartır. K vitamini kanın pıhtılaşmasını sağlar ve kemik kayıplarına karşı korur. Demir hemoglobinin üretimi için gereklidir. Manganez metabolik süreçleri kolaylaştıran bir koenzimdir.
Pırasada bol miktarda bulunan kaempferol isimli flavonid kan damarlarınızı serbest radikallerden ve reaktif oksijen türlerinden aktif bir şekilde korurken vücudunuza nitrik asidin verdiği zararları azaltır. Kaempferol aynı zamanda kan damarlarınızı genişletip gevşeterek dinlenmelerine yardımcı olur. Ayrıca Kalp damar sağlığını tehdit eden homosistein oranını da düzenlenmeye de yardımcıdır.
PIRASA VE UYKUSUZLUK PROBLEMİ
Pırasa yoğun bir mineral havuzuna sahip olduğu için gece yatmadan önce tüketildiği zaman uyku hissinizi arttırmış olur. Bol mineral içerdiği için beyin uyuşarak uyku haline geçmesine uyku düzensizliklerini ortadan kaldırmaya yardımcıdır. Ayrıca psikolojik rahatsızlıkları olanların sakinleştirilmesi konusunda da yardımcı olur.
İLGİLİ İÇERİKLER
- Ayva ve ayva yaprağının faydaları nelerdir? Mideye iyi gelir mi?
- Brokolinin Faydaları nelerdir?
- Portakalın Faydaları Sağlık Meraklılarını Şaşırtıyor