Vitamin, mineral, lif, potasyum, beta karoten ve magnezyum açısından zengin bir kaynak olan portakal, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Genelde içerdiği yüksek C vitamini nedeniyle hasta kişilere tavsiye edilen portakal, aynı zamanda da güçlü bir antioksidan. Portakalın faydaları konusunda tüm detayları öğrenmeniz için bir derleme yaptık.

Vitamin ve minerallerin yanı sıra lif, potasyum, beta karoten, magnezyum açısından da çok zengin bir kaynak olan portakal, sağlıklı bir hayat sürmek isteyenlerin diyetlerinde geniş yer kaplıyor. Genelde içerdiği yüksek C vitamini nedeniyle hasta kişilere tavsiye edilen portakal, aynı zamanda da güçlü bir antioksidan olduğu için her daim tüketilmelidir. İşte portakalın faydaları ve çok daha fazlası…

Kan Basıncını Dengeler

Kan basıncını düzenlemek portakalın faydaları arasında üst sıralarda yer alıyor. Potasyum açısından fazlasıyla zengin bir meyve olan portakal, bu özelliğiyle kan basıncını da dengelemeye yardım ediyor, uzmanlar tarafından öneriliyor.

Böbrek Taşına İyi Gelir

Doktorların böbrek taşıyla mücadele eden hastalarına bol portakal suyu içmeyi önerdiğini biliyor muydunuz? Çünkü mükemmel bir C vitamini kaynağı olan portakal, idrardaki sitrat seviyesini yükselterek börek taşı oluşumunu engelliyor. Yani portakalın faydaları ciddi sağlık sorunlarında da geçerli…





Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Portakal, hastalıklardan korunup vücut direncini yükseltmek için gereken C vitamini ihtiyacını karşılıyor. Haliyle bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Özellikle nezle gibi hastalıkların arttığı soğuk kış aylarında kendinizi korumak için portakal yemeyi veya taze sıkılmış portakal suyu içmeyi unutmamalısınız. Ayrıca enerjiyi yükseltmek ve daha dinç hissetmek için de portakalı mutfağınızdan eksik etmemelisiniz.

Cildi Korur

Portakalın faydaları arasında cildi koruyup yaşlanmanın olumsuz etkilerini azaltmak da var. Bol su içermenin haricinde C vitamini ve potasyum açısından da zengin olan portakal, cildi nemlendirip kollajen üretimini artırıyor. Doğal yollardan cildinizi nemlendirip ışıltı katmak istiyorsanız doğru adrestesiniz.

Kalp Sağlığına İyi Gelir

Portakalda yer alan potasyum kalp hastalıklarıyla karşılaşma riskini azaltıyor. Ek olarak kan basıncını ve akışını dengelemeye yardım ediyor. Gördüğünüz gibi portakalın faydaları saymakla bitmiyor…

Diyabet Riskini Azaltır

Glisemik indeksi düşük olan portakal, kan şekeri kontrolü konusunda da çok iyi bir performans sergiliyor. İçeriğindeki lif de şeker emilimini azaltarak kan şekeri seviyesini iyileştirir. Ancak tüm bu faydalarından ve daha fazlasından yararlanabilmek için suyunu içmek yerine meyvenin kendisini yemelisiniz. Aksi halde başta lif olmak üzere portakalın faydaları ve tüm nimetlerini gerekli derecede alamazsınız.





Kanser Hücreleriyle Savaşır

Portakal ve diğer tüm narenciyelerde bulunan bileşenler, vücudu pek çok kanser türünden koruyor. Örneğin kolon, cilt, meme ve akciğer kanserlerinden korunmak için portakal tüketiminizi azaltmamalısınız.

Portakal Kabuğunu Nasıl Değerlendirebilirsiniz?

Portakalın faydaları hakkında yeterince bilgi sahibi oldunuz. Genelde çöpe atılan portakal kabuklarını da çok farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz. Kaloriferin üzerine koyarak portakalın güzel kokusuyla evinizi ferahlatabilir, yüzünüze masaj yaparak uygulayabilir, dişlerinize sürerek dişlerinizi beyazlatabilir veya çaylarınıza ilave ederek aroma katabilirsiniz.