Plastik içerikli okul malzemeleri, oyun hamurları, kalem ve silgiler... Sevimli ve masum görünen birçok okul malzemesi, standartlara uyulmadığı taktirde tehlike saçıyor.

Hammaddesi geri dönüşümden oluşan plastik kırtasiye malzemesi ve oyuncaların, çocuğun sağlığına zararlı olduğu uyarısında bulunuldu.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Dinçer, aileleri okul alışverişine çıkarken, alınacak plastik kırtasiye ürünlerine karşı uyardı.Alınan malzemelerin kalitesinin önemine değinen Dinçer, "Kırtasiye malzemelerinde kullanılan plastiğin kalitesi, eş değer ürünlere kıyasla fiyatının düşüklüğü, daha önce ne gibi malzemelerden geri dönüştürüldüğü gibi hususlara dikkat edilmeli" dedi.Türkiye'de ucuza satılan plastik ürünlerin çoğunun, Güney Asya ya da Uzak Doğu'dan geldiğini anlatan Dinçer, şöyle konuştu:"Çok ucuz olan plastikler genellikle geri dönüşümden gelen ve daha önce ne olarak kullanıldığı belli olmayan plastiklerden yapılıyor. Kullanılan plastik daha önce ne olarak kullanılıyordu, bunu bilmek gerekir. Çünkü çocuğunuzun kullandığı ürün tıbbi bir atıktan yapıldıysa, çocuğunuza zarar verebilir. Düşünün, bir kanser ilacı flakonunun bir oyuncağa ya da çocuğunuzun sürekli elinde tutacağı bir kaleme dönüştürülme riski rahatsız edici bir şey. Bu yüzden çok ucuz, kalitesiz ürünler yerine bilinen markalı, en azından AB onayı veTSE standartlarına uygun ürünleri almak, çocuğunuzun sağlığı için daha doğru bir adım olacaktır."Piyasada çocukları cezbetmek için renkli, süslü ve kokulu ürünler bulunduğunu dile getiren Dinçer, şöyle devam etti:"Bir ürün ne kadar renkliyse, ne kadar kokuluysa dışarıdan fazlasıyla kimyasal madde katılarak yapılmıştır ve birçok kimyasal, kansere sebep olabilir. Bu yüzden özellikle çocukların kullanacağı plastiklerin sağlığa zararlı olmayan boyalarla renklendirilmiş olmasına özen göstermemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra çocuklarımızı yapıştırıcılara karşı korumamız gerekiyor. Özellikle bazı kötüye kullanılan koklanan 'bali' türü yapıştırıcıların kanser yaptığını biliyoruz. Kısacası, çocuklarınıza kırtasiye malzemesi alışverişi yaparken alacağınız şeyin kalitesini araştırın, bilinen markalı ürünleri, TSE, ISO gibi denetim şirketinden onay almış malzemeleri tercih edin. Süslü materyaller yerine daha kaliteli ürünleri tercih etmekten yana olun. Çok ucuz kalitesiz ürünleri tercih etmeyin. Unutmayın, bir adet yerine 20 adet alıyorsunuz ama çocuğunuzun sağlığını tehlikeye atıyorsunuz. Çocuk malzemelerinde kaliteyi çok tutup, malzemeyi az tutmak daha önemlidir."Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma (DÜBTAM) Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hamdi Temel, "Plastik içerikli okul malzemelerinde kullanılan ftalat maddesi, karaciğerleri olumsuz etkiliyor ve erkek çocuklarda kısırlığa neden oluyor" dedi.Temel, yaptıkları araştırmada özellikle ucuz olduğu için tercih edilen çanta, kalem, açacak ve silgilerde kimyasal madde kullanımının normal değerlerin üstünde olduğunu söyledi.Plastik çantalar ve kalemlerin daha yumuşak olması için yasak olduğu halde ftalat maddesinin kullanıldığını belirten Temel, kalem ve silgilere renkliliğini veren azo boyaların ise kanserojen maddeler içerdiğini kaydetti.Ftalat ve azo boyalı kırtasiye ürünlerinin kullanımında özellikle çocukların risk altında olduğunu anlatan Temel, şöyle konuştu:"Çocuklar bu türden kalemlerle temas ettiğinde, bu kalemlerle yazılmış defter ve kağıda dokunduğunda deri üzerine boyaların yapıştığını görürsünüz. Belli bir zaman sonra terleme vasıtasıyla ve solunum yoluyla bu tip kimyasallar vücutta birikip hastalıklara neden olur. Plastik içerikli okul malzemelerinde kullanılan ftalat maddesi, karaciğerleri olumsuz etkiliyor ve erkek çocuklarda kısırlığa neden oluyor. Kalemlere ve silgilere renkliliği veren azo boyalar, kanserojen maddeler içeriyor. Ucuz ürünler alırken çocuklarımızın sağlığını riskaltına atmamız lazım. Bu konuda ailelerin duyarlı olması gerekiyor. "Anaokul öğrencilerinin kullandığı oyun hamurları ve kokulu silgilerde çözücü madde bulunduğunu ifade eden Temel, bu maddelerin verdiği zararları önlemek için öğrencilerin sık sık ellerini yıkaması gerektiğini belirtti.Kalem açacaklarının paslanmasını önlemek için yapılan kaplamada kullanılan nikel maddesinin alerjik vakalar başta olmak üzere birçok deri hastalığına davetiye çıkardığına işaret eden Temel, şunları söyledi:"Kırtasiye alışverişi yapılırken markalı ürünler tercih edilmelidir. Bu ürünlerin üzerinde Türk Standardları Enstitüsü (TSE) veya Avrupa standartlarına uygundur (CE) damgası olmalıdır. Merdiven altı diye tabir edilen ucuz ürünlerin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Sağlık Bakanlığı tespit edilen zararlı ürünleri piyasadan kaldırıyor. Ancak bir şekilde piyasaya sürülmüş ürünler konusunda ise ailelerin duyarlı olması gerekiyor."(AA)