BiotrueTM ONEday günlük kullan-at lensler canlı ve rahat bir görüş sağlıyor.

BiotrueTM ONEday günlük kullan-at lensleri özellikle tatil çantalarının vazgeçilmezi olacak. Genişleyen BiotrueTM ONEday günlük kullan-at lens ailesi, şimdi de yaşa bağlı yakın okuma güçlüğü yaşayanlar için yeni nesil presbiyopi lenslerini sunuyor.

Gözleriniz doğal olarak nemlidir. Ancak özellikle yaz aylarında, sıcak havalarda, gün içerisinde gözlerinizin kuru ve rahatsız olduğunu hissedebilir, görüşünüzün bulanıklaştığını gözlemleyebilirsiniz. Gözlerinizin biyolojisinden esinlenen HyperGelTM ile geliştirilen BiotrueTM ONEday günlük kullan-at lensleri gün boyunca rahat bir görüş sağlıyor.

Miyop ve hipermetrop düzeltilmesinde kullanılan yumuşak kontakt lensler, Bausch+Lomb’un yepyeni BiotrueTM ONEday günlük kullan-at kontakt lensleri ile farklı bir boyuta taşınıyor. Günlük kullan-at yapısıyla kolay, pratik ve sağlıklı bir lens kullanımı sunan lensler, deniz ve havuz kenarında yanınızda solüsyon taşımaya gerek kalmadan en büyük yardımcınız oluyor. Seyahatlerinizde size büyük kolaylık sağlayacak bu lensler, UV koruması sayesinde yaz aylarında yoğun olarak maruz kaldığınız UV ışınlarına karşı güneş gözlükleriniz ile birlikte gözlerinizi korumaya yardımcı oluyor.

Sağlıklı göz yaşını taklit ederek dehidrasyonu önlemeye yardımcı olan1-4 Biotrue ONEday günlük kullan-at lensleri gözün korneasının doğal su oranına (%78) eşit su oranına sahip5 ve açık gözün ihtiyaç duyduğu oksijen geçirgenliğini sağlıyor6. HD (High Definition) Optik özelliği ile günden geceye net ve canlı bir görüş sunuyor. Biotrue ONEday for Presbyopia günlük kullan-at multifokal lensleri ile özellikle 40 ve üzeri yaşlarda görülen yakın okuma güçlüğü yaşayan kişilere yenilikçi bir çözüm sunuyor.