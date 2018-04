Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan, oruç tutanların beslenmesine her zamankinden daha fazla önem vermesi gerektiğine dikkat çekerek, “İftar ve sahur sofralarınızı dengeli kurun, bol bol su için, iftar sonrası mutlaka kısa yürüyüşlere çıkarak metabolizmanızı hızlandırın” uyarısında bulundu.

Ramazan ayını sağlıklı geçirmenin formülü; sahur ve iftar sofralarını dengeli kurmakta saklı. Oruç tutanlara sofralarında mutlaka 6 besin grubunu bulundurmaları ve bol bol su içmeleri tavsiyesinde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan, “Bu yıl uygulanması gereken beslenme, her zamankinden daha önemli çünkü hem su kaybını minimum seviyede tutmamız hem de metabolizmamızı yavaşlatmadan sağlımızı korumamız gerekiyor. Bu yüzden iftar ve sahur sofralarında dengeyi sağlamak çok önemli” uyarısında bulundu.



Sofranızda 6 besin grubunu eksik etmeyin!

Ramazan sofralarında 6 besin grubunun bulundurulmasının önemini de hatırlatan Nil Şahin Gürhan, tüketilmesi gereken besin gruplarını şöyle sıraladı: “Birinci grup et, balık, tavuk, yumurta, peynirden oluşuyor. İkinci grup ekmek, pilav, makarna, börekten oluşan ekmek grubu. Üçüncü grup süt ve yoğurt yani kalsiyum içeren yiyecekler. Dördüncü grubu sebze olarak adlandırıyoruz. Bu grupta sebze yemeği ve salatalar bulunuyor. Yağ grubu olan beşinci grup özellikle dengeli beslenme için önem taşıyor. Tavsiyemiz; salataların mutlaka zeytinyağı ile tatlandırılması. Ayrıca 4-5 adet zeytin de yiyebilirsiniz. Altıncı grup olan meyveler, tatlı ihtiyacının temel olarak karşılanması sağlayan besindir. Özellikle yemeğin hemen üzerine meyve yemek tatlı ihtiyacını en sağlıklı karşılamanın yoludur. Sahurun sonunda bir meyve ve iftar yemeğinin üzerine taze bir meyve beslenmenizi zenginleştirir.”



İftar sonrası kısa yürüyüşlere çıkın!

Ramazanda iftar beslenmesi kadar sahurun da büyük önem taşıdığını vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan, sahurda gündüz tok tutacak, enerjiyi muhafaza edecek ürünlerin tüketimine dikkat çekti. Gürhan, iftarda ve sahurda ne yenmeli diyenlerin aklındaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak şu önemli tavsiyelerde bulundu:

- Hem iftarda hem de sahurda minimum 1.5 litre su tüketin.

- Sahurda sizi tok tutacak bir yandan da rahat sindirilebilecek hafif ve az yağlı yiyecekler tüketin.

- Sahurda kahvaltı doğru seçim olur. Sofranızda peynir, yumurta, süt, yoğurt, kefir ya da ayran, tam tahıllı ekmek bulunması idealdir. Göbek, maydanoz, tere, roka, domates gibi çiğ sebzelerle sofranızı renklendirebiliriz. Ayrıca sahurda taze meyve de metabolizmanızı hızlandırır.

- İftar sofrasında açılışı çorba ile yapın ve mutlaka çorbadan sonra diğer yemekleri de yavaş yavaş yiyin.

- İftarda kızarmış ya da yağlı et yerine haşlanmış, ızgara et yemeklerini tercih edin. Yanında bulgur pilavı, pirinç pilavı, makarna ya da tam tahıllı ekmek tüketin.

- Tatlı ve kuruyemiş için iftardan sonra 2-3 saat bekleyin. Tatlı olarak dondurma, güllaç, sütlaç, muhallebi gibi sütlü tatlıları tercih edin.

- İftardan sonra mutlaka açık havada kısa ve orta tempolu yürüyüşler yapın. Bu sayede hem metabolizmanızı canlı tutar hem de sağlığınızı korursunuz.