Renkli ve sağlıklı Ramazan sofrası

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Hisar Intercontinental Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu’ndan Ramazan sofralarında yer açmanız gereken besinleri öğrendik!

Yoğurt: İftarda ve sahurda mutlaka sofranızda olsun. Özellikle probiyotik yoğurtları tercih edin. yazın sık yaşanan ishaller, uzun açlık nedeniyle yaşama ihtimaliniz olan hazımsızlık, gaz, kabızlık gibi problemlerden önceden vücudunuzu korumuş olursunuz.

Mevsim meyveleri: Özellikle taze kayısı, yenidünya, şeftali gibi vitamin, potasyum içeren ve bağışıklığınızı destekleyen lif içerikli meyveleri tüketin. Böylece halsizlik problemi yaşamazsınız. Ayrıca iftar sahur arası proteinli gıda ile birlikte meyve tüketmeye özen gösterin. Tost, yumurta, peynir, zeytin gibi besinlerin yanında 3-4 adet taze kayısı tüketmeniz hazımsızlık, gaz gibi problemleri engellerken yeterli lif almanızı da sağlar.

Semizotu: Alfa-linolenik yağ asitlerini içeren semiz otu bağışıklığınızı artırır.

Kabak: Su içeriği çok yüksek olan kabağı çiğ ya da pişmiş olarak tüketebilirsiniz. Özellikle salatalarda ve cacıkta kullanabilirsiniz.

Enginar: Karaciğer için çok faydalı olan enginar Ramazan sofralarında etli ya da zeytinyağlı olarak mutlaka olması gereken bir besindir.

Yeşillikler: Salatalarınızda mutlaka maydanoz, taze nane ve Akdeniz yeşilliği tüketin.

Taze fasulye: Sindirimi destekleyen taze fasulye aynı zamanda su içeriği de çok yüksek olan bir sebzedir.

Karabuğday: Bulgur yediğinde hazımsızlık problemi yaşayanlar için iyi bir alternatif olan karabuğday aynı zamanda gluten içermediği için çölyak hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği bir besindir.