Sabah sporuyla zayıflayın!

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Sabah sporu kilo kontrolünü olumlu etkiliyor!

Fiziksel aktivitenin özellikle sabah saatlerinde yapılması, uyku kalitesinin artmasından mutluluk hormonunun salgılanmasına, stresin azalmasından, metabolizmanın hızlanmasına ve gün içinde daha az yiyecek tüketilerek, kilo kontrolünün sağlanmasına kadar bir konuda olumlu etkilerde buluyor.

Türkiye Spor Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlük yaşamın, teknolojinin gelişmesine bağlı olarak, geçmişe göre daha hareketsiz hale gelmesinin ve yanlış beslenme alışkanlıklarının sağlıklı yaşam kalitesini düşürdüğünü söyledi.

Güne zinde başlanması ve enerjinin gün boyu korunabilmesi için egzersizin şart olduğunu belirten Ergün, günlük ritmin ayarlanması için sabah egzersizinin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Ergün, özellikle sabah saatlerinde yapılan aktivitenin kronik hastalıklara yakalanma riskini azalttığını vurguladı.

Fiziksel aktivite ve egzersizin, uzun dönemde kan basıncını düşürmekle birlikte kan değerlerini düzelttiğini, insülin duyarlılığını geliştirdiğini aktaran Ergün, "Ayrıca, yaşlılarda kemik kitlesini korur ve düşmeye bağlı kırık riskinin de azalmasına neden olur. Fiziksel aktivite biyolojik yaşlanmayı geciktirmenin yanında vücudun çevresel etkilere karşı direncini arttırmakta ve efor kapasitesindeki artışla birlikte günlük işlerin daha kolay yapılabilmesine imkan sağlamaktadır" dedi.

Sabah yapılan egzersizlerin uyku kalitesini de artırdığına işaret eden Ergün, "Araştırmalar, sabah yapılan egzersizin, gece kaliteli ve derin bir uykuyu kolaylaştırdığını ortaya koyuyor. Bunun için 2 ya da 3 saatlik ağır egzersizler yerine kısa süreli yürüyüşler ya da bisiklete binme yeterli oluyor. Ayrıca, sabahları egzersiz yapanlarda uyku ilacı veya alkol alımının azaldığı da ortaya konmuştur" ifadelerini kullandı.

(AA)

